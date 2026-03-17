國中硬聯／「小黑」張鈞倫一棒說再見　崇明國中氣走中興挺進32強

▲張鈞倫生涯首支再見安打。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台南市崇明國中17日在最後一局上演逆轉戲碼，先靠蔡愷勳二壘安打追平比數，接著張鈞倫補上致勝安打，終場以6比5氣走南投縣中興國中，拿下分組第二，挺進國中硬式聯賽32強。

在高雄市橋頭國中率先從A組出線後，崇明與中興爭奪最後一張晉級門票。崇明2局下率先發動攻勢，邱彥鈞、吳杰廷、唐翌程接連敲安，加上保送與對手失誤，先攻下3分。不過中興3局上立刻展開反撲，從第一棒田翔睿開始連續敲出5支安打，逼得崇明緊急換投，中興再補上2支安打，單局灌進5分，反以5比3超前。

[廣告]請繼續往下閱讀...

崇明5局下追回1分後，比賽進入關鍵6局下，隨著大會時間鈴聲響起，這也成為崇明最後一次反攻機會。曾得銓率先選到保送，2出局後，蔡愷勳敲出二壘安打，先將比數追成5比5平手；接著第3棒張鈞倫再補上安打，送回致勝分，幫助崇明完成再見逆轉。

崇明總教練許宸頊表示，前一天球隊因為太過鬆懈，意外敗給橋頭，回去後主要替球員做心理建設，以鼓勵為主，希望他們不要害怕輸球，「今天這一場就當重新來過。」他也提到，張鈞倫是投打能力都不錯的選手，今天先發投球表現其實也不差，只是對手擊球剛好都落在好位置。至於打擊方面，張鈞倫前一戰狀況不佳，峰民教練回去後特別給他信心鼓勵，因此這場仍安排在中心棒次，希望他能把最好的一面拿出來。

張鈞倫賽後表示，自己上場時就是告訴自己放輕鬆、確實擊球，教練也提醒他不要緊張，看到喜歡的球就出棒。這支安打是他生涯第一次擊出再見安打，「感覺很爽！」他也說，這次全國賽希望能幫助球隊打進8強，個人則想爭取打擊獎。皮膚黝黑、外號「小黑」的張鈞倫，父母都是排灣族人，之後因搬家才來到台南。

崇明去年在硬式聯賽拿下亞軍，今年陣中只剩下2名去年班底。許宸頊表示，這批球員去年曾在LLB謝國城盃選拔賽打進4強，因此球隊對他們有所期待。除了張鈞倫之外，蔡愷勳、吳杰廷、方品棣、曾得銓等人今天也都有貢獻，希望這場勝利能提振全隊士氣，延續學長們留下的傳統與榮耀。

▲崇明氣走中興晉級32強，張鈞倫生涯首支再見安打。（圖／學生棒聯提供）