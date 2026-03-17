國中硬聯／林建浩轟國中首轟想拚U15　關西國中闖32強

▲竹縣關西闖進國中硬式聯賽32強。（圖／學生棒聯提供）



記者楊舒帆／綜合報導

新竹縣關西國中17日在林建浩轟出國中生涯首支全壘打帶動氣勢下，提前5局以7比0擊敗台中市西苑高中國中部，順利挺進國中硬式聯賽32強。

B組在桃園市仁和國中率先出線後，關西與西苑爭奪最後一張晉級門票。關西2局上一開賽就展開攻勢，林建浩轟出左外野陽春砲，率先點亮記分板，接著再利用保送、失誤及高飛犧牲打再添1分。3局上，羅浩翰、涂宥靖接連敲出二壘安打，加上保送，關西再攻下2分，持續拉開差距。

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關西在4、5兩局持續有分數進帳，一路穩穩掌握領先優勢。投手方面則由黃偉喆、羅浩翰接力壓制西苑打線，最終只用5局就提前結束比賽，收下32強門票。

關西國中日前才在蘭陽盃拿下亞軍，總教練郭瑞穎表示，球隊在賽前透過蘭陽盃調整球員狀況，但全國賽畢竟層級不同，因此也持續鼓勵選手一場一場來。他認為，林建浩今天率先開轟非常關鍵，「他企圖心強、抗壓性也不錯，打擊能力很好。」郭瑞穎也透露，林建浩國小時期就曾入選U12培訓隊。

身材壯碩的國三生林建浩此役擔任第5棒，3次上場打擊中，除了首打席開轟外，後兩次都獲得故意四壞保送。他賽後表示，自己今天狀況其實「一般般」，這支全壘打也是國中生涯首轟，「原本以為只是打到牆，沒想到飛出去了，等了很久，終於開轟了。」

林建浩是泰雅族球員，他也提到，自己過去打不好時曾一度缺乏自信，但去年8月郭瑞穎教練回到球隊後，幫助他調整打擊姿勢，帶來很大改變，讓他越打越好，也提升了企圖心。國小時期沒能擠進U12最終名單，如今升上國中後，他也將目標放在爭取U15國手資格，希望能再次挑戰更高舞台。

▲林建浩國中首轟想拚U15國手。（圖／學生棒聯提供）