東泰7連勝、不敗進軍小巨蛋！攜子爭隊史首冠　高丁國柱說平常心

▲東泰高中總教練高丁國柱與球隊先發5人。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度HBL高中籃球聯賽男、女甲級四強決賽，將於3月21、22日兩天在台北小巨蛋震撼登場。本屆男子組頭號種子東泰高中，在八強賽以7戰全勝的無敵姿態搶下龍頭寶座，週六首戰將對決南湖高中。東泰主帥高丁國柱除了要尋求突破隊史最佳的季軍紀錄、搶下首張冠亞軍門票外，更期盼在家人與學長的加持下，在小巨蛋寫下屬於東泰的新歷史。

雖然東泰在複賽戰績輝煌，但在高丁國柱教練眼中，對手南湖高中才是真正的勁敵。他認為南湖無論是先發還是板凳戰力都非常完整，雖然八強連戰對體力消耗極大，但在小巨蛋「兩場定勝負」的壓力下，任何輕忽都可能致命。

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為了因應小巨蛋特殊的環境，高丁教練特別找回昔日戰將李君恩、蔡承翰與陳晉垣等學長回校分享經驗。高丁教練笑說：「原本只找了君恩，結果承翰和晉垣聽到了也說要揪團回來。」學長們帶給學弟最實用的建議竟然是「靠自己」，因為小巨蛋現場萬人應援的音量大到「根本聽不到教練在喊什麼，球員在場上必須具備更強的應變與自主能力」。

在迷信與傳統並存的球場上，高丁教練有一套獨特的「不拐氣」哲學，「連勝的衣服就是要連續穿，不能拐氣。上次連襪子都沒換，我還跟我老婆商量能不能換一雙。衣服來不及洗就噴酒精，啪啪啪噴一噴隔天再穿。」

面對「奪冠最接近的一次」的期待，高丁教練還是相當沈穩，他坦言每一年都覺得冠軍好遠，但他也相信，當不再執著於距離時，冠軍或許就會自己跑來。

「如果你一直想著離冠軍很近，反而會近鄉情怯，冠軍會離你越來越遠。所以我要球員保持『挑戰者』的心態，努力追，總有一天追得到，我也告訴學生，得失心不要太重，在小巨蛋輸10分可能就是跨不過去的距離，因為心理壓力會加倍，所以絕對不能急，要按部就班打好平常練習的東西。」

除了爭冠壓力，本屆決賽對高丁教練而言也具備深厚的情感意義，因為兒子高丁子權也在東泰陣中，高丁教練感性表示： 「想說跟女兒（高丁珮芸）進去過一次，現在又要跟兒子進去過一次，一家人能在這個舞台團圓真的很開心。這是一個小小的里程碑，至於賽前的牽手儀式要怎麼安排……我現在還在想怎麼牽比較好。」