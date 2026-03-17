運動雲

>

東泰7連勝、不敗進軍小巨蛋！攜子爭隊史首冠　高丁國柱說平常心

▲東泰高中總教練高丁國柱與球隊先發5人。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲東泰高中總教練高丁國柱與球隊先發5人。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度HBL高中籃球聯賽男、女甲級四強決賽，將於3月21、22日兩天在台北小巨蛋震撼登場。本屆男子組頭號種子東泰高中，在八強賽以7戰全勝的無敵姿態搶下龍頭寶座，週六首戰將對決南湖高中。東泰主帥高丁國柱除了要尋求突破隊史最佳的季軍紀錄、搶下首張冠亞軍門票外，更期盼在家人與學長的加持下，在小巨蛋寫下屬於東泰的新歷史。

雖然東泰在複賽戰績輝煌，但在高丁國柱教練眼中，對手南湖高中才是真正的勁敵。他認為南湖無論是先發還是板凳戰力都非常完整，雖然八強連戰對體力消耗極大，但在小巨蛋「兩場定勝負」的壓力下，任何輕忽都可能致命。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了因應小巨蛋特殊的環境，高丁教練特別找回昔日戰將李君恩、蔡承翰與陳晉垣等學長回校分享經驗。高丁教練笑說：「原本只找了君恩，結果承翰和晉垣聽到了也說要揪團回來。」學長們帶給學弟最實用的建議竟然是「靠自己」，因為小巨蛋現場萬人應援的音量大到「根本聽不到教練在喊什麼，球員在場上必須具備更強的應變與自主能力」。

在迷信與傳統並存的球場上，高丁教練有一套獨特的「不拐氣」哲學，「連勝的衣服就是要連續穿，不能拐氣。上次連襪子都沒換，我還跟我老婆商量能不能換一雙。衣服來不及洗就噴酒精，啪啪啪噴一噴隔天再穿。」

面對「奪冠最接近的一次」的期待，高丁教練還是相當沈穩，他坦言每一年都覺得冠軍好遠，但他也相信，當不再執著於距離時，冠軍或許就會自己跑來。

「如果你一直想著離冠軍很近，反而會近鄉情怯，冠軍會離你越來越遠。所以我要球員保持『挑戰者』的心態，努力追，總有一天追得到，我也告訴學生，得失心不要太重，在小巨蛋輸10分可能就是跨不過去的距離，因為心理壓力會加倍，所以絕對不能急，要按部就班打好平常練習的東西。」

除了爭冠壓力，本屆決賽對高丁教練而言也具備深厚的情感意義，因為兒子高丁子權也在東泰陣中，高丁教練感性表示： 「想說跟女兒（高丁珮芸）進去過一次，現在又要跟兒子進去過一次，一家人能在這個舞台團圓真的很開心。這是一個小小的里程碑，至於賽前的牽手儀式要怎麼安排……我現在還在想怎麼牽比較好。」

關鍵字： HBL東泰高中小巨蛋籃球決賽高丁國柱

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

委內瑞拉4比2逆轉義大利！首闖WBC冠軍戰寫下隊史新頁

委內瑞拉4比2逆轉義大利！首闖WBC冠軍戰寫下隊史新頁

辜仲諒卸任倒數　棒協接班布局浮現

辜仲諒卸任倒數　棒協接班布局浮現

辜仲諒宴請中華隊教練團　發1000萬獎金慰勞教練團與球員

辜仲諒宴請中華隊教練團　發1000萬獎金慰勞教練團與球員

道奇投手崩盤狂失24分　金慧成敲安雙得分表現穩定

道奇投手崩盤狂失24分　金慧成敲安雙得分表現穩定

多明尼加、委內瑞拉率先搶下奧運席次！中華隊還有兩條路搶門票

多明尼加、委內瑞拉率先搶下奧運席次！中華隊還有兩條路搶門票

WBC決戰美國　委內瑞拉派大聯盟94勝左投羅德里奎茲先發

WBC決戰美國　委內瑞拉派大聯盟94勝左投羅德里奎茲先發

賈吉一句話震撼球迷！直言WBC氣氛「比世界大賽更大、更棒」

賈吉一句話震撼球迷！直言WBC氣氛「比世界大賽更大、更棒」

「擲硬幣」決定主隊　美國奪下WBC冠軍賽後攻權！

「擲硬幣」決定主隊　美國奪下WBC冠軍賽後攻權！

松坂大輔談日本武士衛冕失利：日職該導入投球計時

松坂大輔談日本武士衛冕失利：日職該導入投球計時

林家正升格支配下！拚火腿一軍　球迷期待台灣投捕連線

林家正升格支配下！拚火腿一軍　球迷期待台灣投捕連線

金鐘國罹怪病「平衡感出問題」　錄《RM》靠哈哈攙扶入場

熱門新聞

委內瑞拉4比2逆轉義大利！首闖WBC冠軍戰寫下隊史新頁

辜仲諒卸任倒數　棒協接班布局浮現

辜仲諒宴請中華隊教練團　發1000萬獎金慰勞教練團與球員

道奇投手崩盤狂失24分　金慧成敲安雙得分表現穩定

多明尼加、委內瑞拉率先搶下奧運席次！中華隊還有兩條路搶門票

WBC決戰美國　委內瑞拉派大聯盟94勝左投羅德里奎茲先發

讀者回應

﻿

熱門新聞

1委內瑞拉首闖WBC冠軍戰！寫隊史新頁

2辜仲諒卸任倒數　棒協接班布局浮現

3辜仲諒宴請中華隊教練團　發1000萬獎金慰勞教練團與球員

4道奇投手狂失24分　金慧成敲安雙得分

5多、委確定前進奧運！台灣拚後續資格

最新新聞

1格里塞爾奪冠　高雄披黃綠衫

2松山拚2連霸　葉韋喬點名潘彥銘關鍵

3台灣對決！林安可對宋家豪敲安

4松山劉廷寬裝假牙　預告HBL4強戰燦笑

5王彥程飆6K無失分！韓媒點出回穩關鍵

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

【大谷翔平上班路】俐落穿搭抵球場　對台開路先鋒？井端賣關子

《穿著Prada的惡魔》夢幻合體　安海瑟薇當場遭女魔頭無視

朴珍榮80公斤需要減肥嗎？　主廚們：這樣會昏倒欸

《KPOP獵魔女團》奪原創歌曲　感言沒講完「遭強制中斷」

【誰給你的勇氣】闖派出所說沒事啊？他轉頭比中指下場慘囉

金鐘國罹怪病「平衡感出問題」　錄《RM》靠哈哈攙扶入場
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366