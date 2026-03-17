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伊藤大海無懼酸民承擔一切！總要有人扛「是我也沒關係」

▲▼日職北海道日本火腿鬥士隊2025台灣交流賽，伊藤大海。（圖／記者李毓康攝）

▲日職北海道日本火腿鬥士隊2025台灣交流賽，伊藤大海。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

日本北海道火腿鬥士隊投手伊藤大海結束世界棒球經典賽（WBC）返國後，17日隨即回到球隊報到。日前在8強賽挨轟逆轉3分砲吞敗，加上賽後遭遇網路批評，他首度對外回應，語氣平靜卻展現強大承擔。

火腿今與橫濱DeNA進行熱身賽，賽前伊藤大海與球隊會合，在全隊展開練習前，隊友以掌聲迎接他的回歸。

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伊藤在本屆WBC對委內瑞拉的8強賽中擔任第4任投手，被轟出逆轉3分全壘打，承擔敗投責任。賽後社群平台上也出現不少批評聲浪，甚至帶有攻擊意味。

伊藤在練習後接受媒體採訪時，展現出堅強的一面，「自己的名譽只能靠自己守護。既然結果已經造成，總會有人要處在這種（被指責的）立場，我想那個人是我也沒關係。」

談到日本隊無緣連霸、止步8強，他表示，「當然會覺得不甘心，也覺得自己還有很多不足，還有很多可以再提升的地方，之後會持續往這些方向努力。」

日本隊16日搭乘包機返抵成田，原本預期他最快18日才會歸隊，但伊藤選擇提前投入訓練。他說，「包含身體狀況在內，我覺得今天動一動比較好，與其想太多，不如先行動。」

已被指名為開幕戰先發的他，接下來需從WBC用球調整回日職用球。此役練習中，他進行傳接球等基礎調整，「整體感覺不錯，當然還有細節需要修正，但會不急躁，一步一步把狀態準備好。」

關鍵字： 伊藤大海北海道火腿WBC日本隊棒球2026WBC2026WBC日韓

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