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美國爭冠添變數！母隊憂使用過度　外媒：米勒、貝德納恐缺陣

▲Mason Miller。（圖／達志影像／美聯社）

▲米勒（Mason Miller）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

WBC冠軍戰於明天上午開打，由美國與委內瑞拉交手。美國隊將挑戰2017年以來再度奪冠，不過關鍵牛棚戰力卻出現不確定性。根據《紐約郵報》、《The Athletic》等美媒報導，教士隊終結者米勒（Mason Miller）與洋基佈局投手貝德納（David Bednar），因所屬球團對使用量感到憂慮，出現可能缺席決賽的情況。

《The Athletic》提到，即使比賽進入需要關門的局面，米勒也未必會登板擔任終結者。教士總教練史丹曼（Craig Stammen）與美國隊及球員本人保持密切溝通，最終是否出賽將依照賽前身體狀況決定。

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史丹慢表示，「並沒有把他排除在外，也還沒有做出決定。我們對所有投手都是一樣，在登板後會進行評估，確認他的身體狀態，再去計算下一次登板的時機。他現在的情況和其他投手沒有不同。」

米勒本人也透露，「當然想上場，但也必須做出理性的判斷」，語帶保留地談到出賽可能性。不過他同時表示，只要自己認為狀態允許，球隊應會尊重他的決定。

27歲的米勒本季在WBC表現近乎完美，出賽4場、4局無失分，送出10次三振並拿下2次救援成功，防禦率維持在0.00。準決賽對多明尼加之戰，他在9局成功關門，但最後一球判決曾引發爭議。若在決賽登板，將是5天內第3度出賽。

另一方面，洋基右投貝德納同樣面臨過度使用疑慮。本屆賽事他同樣出賽4場、4局無失分，並累計投出79球。準決賽對多明尼加於第7局登板，送出2次三振，持續扮演關鍵角色。《紐約郵報》記者海曼於X（前Twitter）指出，貝德納可能無法出賽。

由於本屆4強戰皆呈現低比分拉鋸，美國以2比1擊敗多明尼加，委內瑞拉則以4比2淘汰義大利，預期決賽同樣將是投手戰。若米勒與貝德納最終無法登板，對美國隊牛棚戰力將是一大打擊，外媒也形容此為「重大損失」。

關鍵字： WBC美國隊米勒貝德納冠軍戰2026WBC2026WBC列強

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