複賽惜敗看到衝擊北一女契機　陽明蘇衡誓帶學妹破小巨蛋魔咒

▲陽明高中李台英教練(左1)與主將蘇衡(左2)。（圖／高中體總提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度HBL高中籃球聯賽決賽即將在台北小巨蛋點燃戰火。陽明高中女籃已連續6個學年度踏入四強門檻，寫下極為穩定的校史紀錄。然而，過去5年來，陽明始終面臨「小巨蛋首戰不勝」的困境，甚至連3年以季軍收場。面對即將到來的最終決戰，高三隊長蘇衡展現了強大的領袖氣場，不僅誓言要帶領這群多數由高一、高二組成的學妹突破魔咒，更直言在複賽與衛冕軍北一女中的激戰中，她看見衝擊對手的契機。

在先前的八強複賽中，北一女與陽明皆以6連勝的不敗姿態交手，爭奪決賽的第一種子順位，陽明該役展現了極致的防守韌性，第三節甚至一度凍結衛冕軍火力，讓北一女單節僅拿8分，然而雖然帶著4分領先進入決勝節，最終仍遭逆轉，以59比63惜敗，但蘇衡認為這場「四分之差」的失利，是團隊最重要的成長動力。

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「那場比賽讓我看到，衝擊北一女是有機會的，我們在八強時打得並不差，那也是我們這群陣容第一次在HBL賽場對到北一女。」蘇衡認為，高一學妹起初可能有點怯場，但後來她們調整得很快，「雖然結果不完美，但大家都獲得了極佳的經驗。」

身為球隊的靈魂人物，蘇衡在高中最後一年接下了隊長重任，回顧這三年的成長，她坦言心態上有著巨大的轉變，過去在高一、高二時，總覺得天塌下來還有學姐扛著，但今年陽明陣容中學妹比例較高，這逼著蘇衡必須在短時間內再次完成自我進化。

「高一時是學姐帶，高二時雖然下面有學妹，但還是覺得上面有學姐可以依靠。今年學妹真的多，所以我逼自己再成長一次，讓自己能完全把球隊帶好。我希望能讓每個妹妹在這次決賽中獲取到很多經驗，讓她們感覺到我是可以掌握局勢的。」

面對即將到來的決賽，蘇衡對自己與搭檔許語珊的組合充滿信心，她認為，相較於前兩年的青澀，今年的她更能體會到自己在球隊中的重要性，也更有把握將團隊凝聚在一起。

「最後一年的意義很不一樣，這是我在高中最熱血的時刻。我覺得我跟語珊是可以把球隊帶好的，我們能拉著大家一起成長。跟前兩年相比，今年我心裡更有把握，覺得這一切是可以掌握在自己手裡的。」她也透露，私底下學妹們也對站上小巨蛋舞台感到非常興奮與期待，這種整隊「渴望舞台」的氛圍，將會是陽明挑戰冠軍的最大武器。

4強決賽將在3月21、22日於台北小巨蛋登場，陽明首戰將對上重返4強的南山高中。