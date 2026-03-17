北一女挑戰三連霸！駱燕萍平常心迎戰　彭郁榛扛學姐職守護榮耀

▲北一女以頭號種子身分前進4強，今年將挑戰隊史首次三連霸。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度HBL高中籃球聯賽四強決賽，將於3月21、22日兩天在台北小巨蛋揭開序幕。女子組備受矚目的衛冕軍北一女中，今年以預賽、複賽7連勝，外加跨季15連勝的完美戰績，以頭號種子身分挺進決賽。面對隊史首次「三連霸」的最後一哩路，北一女衛冕軍師徒檔駱燕萍、彭郁榛皆展現出沉穩且堅定的態度，準備在學生籃球最高殿堂捍衛榮耀。

對於這段從連晉級四強都有難度，到如今挑戰連霸的歷程，總教練駱燕萍感觸良多，形容這是一段「很有趣的旅程」。儘管外界對於北一女的連勝紀錄報以高度期待，但駱教練認為，經歷過多次冠亞軍戰的洗禮，最重要還是「平常心」。

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「即使是三連霸的挑戰，我覺得都一樣，感覺都一樣，」駱燕萍說道，她也分析在決賽期間，球員們心理調適至關重要，「我們會跟球員單獨談話，給予正能量，特別是校長起到了關鍵作用，他幾乎每天都會來跟孩子們說說話，這對安撫小朋友的情緒非常重要。」

針對4強賽事的變數，駱教練不預設誰是「X因子」，而是她期許全隊每個人都能隨時跳出來貢獻，「不論是關鍵一球、一次抄截或是籃板，只要能展現出跳出來的表現，越多球員發揮對球隊越有利。」

▲北一女總教練駱燕萍、主將彭郁榛。（圖／記者蔡厚瑄攝）

而身為隊中核心球員，上屆FMVP彭郁榛在高中生涯的最後一年面臨著角色轉換的挑戰，從去年的「學妹」轉變為今年的「學姐」，她坦言自己還在持續學習如何承擔這份責任。

「今年要完全承擔學姐的角色，在轉換過程中可能還沒調適得很好，我希望自己能做得更好，讓學妹更有安心的感覺。」彭郁榛說道，她認為特別是當學妹打得不順，或不清楚教練交代的戰術時，應該學著用自己的語言去跟學妹溝通，「讓她們更清楚小駱教練想做什麼，成為她們的依靠。」

面對另外三隊強敵陽明、南山、永仁）強力挑戰，以及個人獎項MVP的期待，彭郁榛展現了超齡的成熟心態，她透露，「小駱教練」一直提醒她們要把壓力轉換為動力，並將連霸視為另一種挑戰冠軍的方式。

「就還是跟自己說，每一個賽季都是重新開始。」彭郁榛表示， 「去年已經是去年的事了，今年大家看的是妳現在怎麼做。因為是最後一年，我想好好做自己、好好享受打球，不去想連霸或是 MVP，專注在場上的每一刻就好。」

4強決賽將在3月21、22日於台北小巨蛋登場，北一女以7連勝進軍4強，再度成為頭號種子，屆時將在4強首場對上4勝3敗的永仁高中。