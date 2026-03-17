義大利止步WBC四強　全壘打「咖啡機」竟火速被拿去拍賣

▲義大利開轟咖啡機。（圖／截自WBC X）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）四強戰止步的義大利，場上拚戰精神令人印象深刻，不過稍早卻出現一段意外插曲，球隊用來慶祝全壘打的「義式濃縮咖啡機」，竟已被拿上網拍賣。

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從畫面可見，該台咖啡機貼有義大利球衣元素與號碼標記，並註明曾於本屆賽事小組賽、八強與四強使用，起標價為100美元。這正是義大利隊本屆最具話題性的慶祝道具之一，每當球員開轟，便會回到休息區飲用咖啡，象徵「義式風格」的團隊文化。

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義大利本屆賽事以黑馬之姿闖進四強，不僅擊敗美國、挺進淘汰賽，更在八強戰擊敗波多黎各，寫下隊史最佳成績，可惜最終在準決賽以2比4不敵委內瑞拉，無緣決賽。

然而，隨著球隊在今日稍早遭淘汰、賽事結束，這台象徵團隊文化的咖啡機也迅速被拿來拍賣，讓球迷不禁感嘆「故事結束得太快」。

社群平台上，不少網友留言討論，有人打趣表示，「這速度快到像比賽一輸走出休息室球衣就被剝掉了。」也有人直言，「這其實很值得收藏」，另有網友幽默補充，「這可是打進經典賽四強的咖啡機。」