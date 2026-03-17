達比修有發長文心疼球員壓力　感謝井端願意接下高期待重任

▲達比修有、北山亘基。（圖／截自北山亘基IG）

記者楊舒帆／綜合報導

日本隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）止步8強，擔任日本武士顧問的達比修有，賽後也在社群平台X發表長文，向球員、教練團、工作人員與球迷表達感謝。他坦言，這不是球隊原本想要的結局，但因為自己一路近距離看著大家備戰與調整，因此對這樣的結果更加感到心痛。

根據日媒報導，達比修有在2月宮崎集訓期間就投入協助，8強賽前也再度前往邁阿密與球隊會合，持續以顧問身分陪伴球隊。他在文中寫道，球員們在龐大壓力與艱難賽程中，始終以奪冠為目標調整與準備，正因為一路看在眼裡，才更能感受到這次失利的遺憾。

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達比修也特別提到井端弘和監督與教練團，表示在上屆奪冠後、外界期待更高的情況下，願意接下帶隊重任，本身就是非常不容易的事。他還指出，井端與教練團努力去理解如今與自己現役時代在價值觀、感覺都不同的球員，並一路陪著大家一起作戰，讓他由衷感謝。

除了教練團與球員，達比修也沒有忘記幕後工作人員與球迷。他表示，工作人員一直努力幫助球員把狀態調整到最好，也感謝所有從球場、家中，甚至在移動途中持續替日本武士加油的球迷。他還特別提到，大家購買許多日本武士周邊商品，這些支持「確實成為球員們的力量」。

達比修最後也談到自己這次擔任顧問的心情，坦言這個角色並不容易，但也因此累積了很多寶貴經驗、學到不少事情。他向井端監督與日本武士成員表達謝意，並喊話下一次大賽要再一起提升實力，「再把勝利拿回來。」

達比修有貼文全文如下：

雖然這不是我們原本想要的結局，但還是想對監督、教練、球員以及所有工作人員說，從宮崎開始約1個月的時間，大家真的辛苦了。

因為我近距離看著球員們在巨大壓力與艱難賽程中，仍每天以奪冠為目標持續調整與準備，所以對這樣令人遺憾的結果感到非常心痛。

工作人員們也都非常努力，希望哪怕只是一點點，都能幫助球員們調整到更好的狀態。

井端監督與教練團在上屆奪冠後、外界期待極高、壓力也非常大的情況下，仍願意接下這份責任；並且努力去理解那些與自己現役時代在價值觀與感覺上完全不同的球員，和大家一起並肩作戰，我真的非常感謝。

也非常感謝所有支持我們的球迷朋友，無論是在球場、家裡，還是在移動途中，從各種地方替我們加油，真的非常感謝。

也謝謝大家買了很多侍JAPAN的商品。

我相信，這確實成為了球員們的力量。

我自己雖然也處在顧問這個相當不容易的位置，但同時也累積了許多經驗，學到了很多。

真的非常感謝井端監督與侍JAPAN所有人，讓我有這樣的機會。

下一次大賽，我們再一起變得更強，然後贏回來吧。