WBC冠軍賽美國24歲先發投手引討論　母隊教頭坦言「心情複雜」

▲麥克萊恩（Nolan McLean）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）進入最終高潮，美國與委內瑞拉將於冠軍賽正面交鋒，不過在美國隊宣布由年僅24歲的年輕右投麥克萊恩（Nolan McLean）擔任先發後，其所屬球隊紐約大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）卻坦言心情「相當複雜」。

美國隊總教練德羅沙（Mark DeRosa）拍板，由僅在大聯盟累積8場出賽經驗的麥克萊恩扛下決賽先發重任，並直言「他就是為這種舞台而生」，儘管此舉符合輪值安排，但讓年輕投手在最高強度的國際賽事登板，仍被視為一項大膽決定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，大都會總教練門多薩接受美國媒體訪問時直言，「老實說，我的心情是複雜的。」由於大聯盟開幕戰將於月底登場，他對於這位肩負球隊先發輪值的年輕王牌的負擔感到憂心。

門多薩表示，「他將身披『USA』的球衣，與最頂尖的選手一起，對抗最頂尖的對手，那會是一場非常激烈的比賽。」

但他也坦言，WBC冠軍賽與普通的大聯盟例行賽是不同級別的感受，「這種比賽是完全不同的，即便和他去年所經歷的相比，也絕對是不同的層級，就我個人而言是很期待的，但同時也擔心他會不會過度用力，對於球團來說，這種顧慮始終會存在於心中，我們能做的，也只有屏息以待。」