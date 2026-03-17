道奇投手崩盤狂失24分　金慧成敲安雙得分表現穩定

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇今（17）日於春訓熱身賽對戰密爾瓦基釀酒人，儘管前半段一度取得7比0領先，但牛棚全面失守，單場接連在5局與7局狂失10分、9分，最終以9比24慘敗，出現罕見大崩盤。

道奇此役開局順利，先發投手葛拉斯勞（Tyler Glasnow）前4局僅被敲1安，期間連續解決12名打者，壓制力十足。

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打線方面，2局由金慧成敲安後跑回首分，3局靠T.赫南德茲（Teoscar Hernández）三分砲擴大領先，搭配蒙西（Max Muncy）長打火力，一度取得7比0優勢。

然而比賽在5局風雲變色，葛拉斯勞續投遭遇亂流，加上牛棚接手後無法止血，被釀酒人單局灌進10分，其中包括滿壘全壘打，瞬間遭到逆轉，道奇投手群該局接連出現保送與觸身球，防線全面崩潰。

7局情況更加失控，道奇再度出現投手控球不穩與守備失誤，讓釀酒人打線在無人出局情況下持續堆壘，最終單局再失9分，比分迅速被拉開至17比7，勝負提前底定。

即便道奇後段試圖追回分數，但9局再失5分，最終以9比24吞下慘敗，全場動用9名投手，共被敲16支安打，另送出多達15次四死球，成為失利主因。

至於韓國好手金慧成此役擔任「第6棒、二壘手」先發，繳出2打數1安打、1保送、2得分的表現。2局擊出安打後跑回球隊首分，3局再選到保送並成功盜上二壘，隨後靠隊友長打再度回到本壘，展現良好進攻節奏。