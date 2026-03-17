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203公分混血長人來了！籃協積極接洽17歲新星柯爾曼

▲203公分的混血小將柯爾曼（Carter Coleman）。（圖／翻攝自IG）

▲203公分的混血小將柯爾曼（Carter Coleman）。（圖／翻攝自IG）

記者蔡厚瑄／綜合報導

繼具備台灣血統的前 NBA 名將萊德（Isaiah Rider Jr.）之子陳以傑（Isaiah Rider IV）進入球迷視野後，台灣籃壇再度傳出有望迎來混血好手助陣的消息，籃球協會透過球探Sundon的引薦，近期正積極接觸目前就讀於美國奧克拉荷馬基督教學院（Oklahoma Christian Academy）、剛滿17歲且身高已達203公分的混血小將柯爾曼（Carter Coleman），期盼為國家隊人才庫注入新血。

目前籃協已順利與柯爾曼的父母及阿姨取得聯繫，副秘書長張承中日前更在台灣與同樣具備球員背景且熱愛籃球的阿姨陳嘉蓓碰面，雙方針對Carter未來代表台灣出賽的可能性進行了初步且深入的交流，張承中副秘書長指出，Carter的身分情況與小萊德相似但略有不同，Carter擁有1/2的台灣血統，而小萊德則為1/4，目前首要的法律程序是協助 Carter的母親處理護照相關問題，以符合相關法規與入籍程序。

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▲籃協副秘書長張承中日前更在台灣與同樣具備球員背景且熱愛籃球的阿姨陳嘉蓓碰面。（圖／中華籃球協會提供）

▲籃協副秘書長張承中日前更在台灣與同樣具備球員背景且熱愛籃球的阿姨陳嘉蓓碰面。（圖／中華籃球協會提供）

籃協也指出，目前先與阿姨直接溝通，先模擬將來的流程及整體方向，包括介紹台灣的職籃環境、國家隊的組訓現況等等，現階段就是盡量擴大國家隊的人才庫，同時尊重球員的意願與發展，不給球員或家人任何壓力，以最大誠意與善意說明法規、程序，先協助取得身分，將來是否批國家隊戰袍，都是100%尊重。

關鍵字： 混血球員台灣籃球國家隊柯爾曼籃協

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