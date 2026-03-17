王彥程旅韓第二戰4.1局飆6K無失分　韓媒讚球威與變化球

▲王彥程。（圖／SOOP直播）

記者楊舒帆／綜合報導

韓華鷹17日在官辦熱身賽對戰斗山熊，台灣左投王彥程迎來熱身賽第2次登板，繳出4.1局無失分好投，展現比前一戰更穩定的內容，也讓外界對他新球季的角色更添期待。

王彥程首局就送出1次三振，最快球速來到147公里，雖然被洋砲敲出安打，但隨後用滾地球化解危機。2局上他遭姜勝昊敲出二壘安打，不過隨即連續飆出3次三振壓制對手，展現解危能力。

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來到第3局，王彥程狀況更加穩定，演出三上三下。游擊手沈佑俊還幫忙守下兩顆球，王彥程再用拿手滑球讓打者揮空三振，拿下單場第5K，速球持續維持在144至146公里之間。

4局上王彥程面臨較大考驗，2出局後與前一打席敲出長打的姜勝昊纏鬥10球，最後投出保送，接著又在面對梁碩桓的第1球失控，形成觸身球保送。教練團喊出暫停後，觀眾席也傳來中文「王彥程加油」，而他隨後迅速回穩，用滑球三振安宰碩，成功化解危機。

5局上，王彥程先被吳明鎭敲出安打，接著製造飛球出局後，韓華教練團決定換投。他此役共用78球，韓華投手教練楊相汶走上投手丘給予鼓勵後，王彥程將球交給金道彬，與隊友擊掌退場，也獲得現場球迷熱烈掌聲。

總計王彥程此戰先發4.1局，用78球，被敲3安打，另有2次四死球，送出6次三振，沒有失分。相較於前一場對三星獅先發3局、用68球，被敲2安打、投出5次保送、失3分吞敗，這場無論控球、球威或危機處理都明顯更進一步。韓媒《體育東亞》也指出，王彥程此役雖然用球數偏多，但球威與變化球下墜幅度都比前一戰更好，展現出不小進步。