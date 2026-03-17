馬刺險勝快艇、睽違9年再奪50勝　溫班亞瑪還締超狂歷史神蹟

▲馬刺一哥溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

聖安東尼奧馬刺17日作客出戰洛杉磯快艇，馬刺首節一度落後達14分，靠著次節單節37比15的瘋狂攻勢扭轉戰局，儘管末節快艇賈蘭德（Darius Garland）火力全開試圖逆轉，但關鍵時刻馬刺一哥溫班亞瑪（Victor Wembanyama）挺身而出賞出麻辣鍋穩定軍心，終場馬刺以119比115氣走快艇，此役奪勝後馬刺戰績也來到50勝12敗，這也是球隊自2016-17賽季後首度達成單季50勝，宣告黑衫軍重建完成，重回西區頂尖行列。

本場比賽快艇核心雷納德（Kawhi Leonard）因腳踝扭傷缺陣，不過快艇開賽便賞給馬刺下馬威，防守端讓馬刺前11次出手僅命中1球，在賈蘭德與米勒（Brandon Miller）的帶領下，快艇首節開賽就打出17比3的攻勢，第一節打完就取得8分領先。不過次節場上卻風雲變色，馬刺小將卡索（Stephon Castle）多次切入撕裂防線，馬刺回敬12比0反超，溫班亞瑪禁區展現絕對統治力，單節攻下11分5籃板，率隊單節打出37比15的懸殊比分，上半場打完反倒以66比52領先14分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

易籃後，馬刺一度將領先擴大到24分之多，但快艇也沒有打算束手就擒，馬瑟林（Bennedict Mathurin）與賈蘭德聯手回敬17比3的攻勢，在三節結束時追到10分差，決勝節賈蘭德展現價值，多次命中高難度三分球，包含一次追分關鍵的「四分打」，在比賽結束前最後一分鐘，賈蘭德再度飆進三分球將分差縮小至僅4分，但此時溫班亞瑪挺身而出，賞給賈蘭德一記麻辣鍋，隨後福克斯（De'Aaron Fox）穩健的兩罰全中鎖定勝局，澆熄了快艇的反撲氣焰。

▲馬刺一哥溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。（圖／達志影像／美聯社）

馬刺此役奪下50勝，是繼2016-17球季後首次，也證明三巨頭時代正式完成轉型，核心基石溫班亞瑪此戰攻下21分13籃板4阻攻，他更寫下一項「外星人級」神蹟，成為NBA歷史上首位連續三個球季達成至少150次阻攻與100記三分球的球員，且這還僅他職籃的第三年。

卡索（Stephon Castle）今日同樣表現出色，繳出23分7籃板8助攻的「準大三元」成績，與瓦塞爾（Devin Vassell）的20分火力連線。

快艇部分，賈蘭德轟下全隊場最高25分10助攻，但也出現多達8次失誤，差點締造另類大三元，米勒（Brandon Miller）繳出22分次之。