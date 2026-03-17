運動雲

>

林安可首安開張　西武外野卡位戰升溫！監督直呼：不知道怎麼選

▲林安可安打。（圖／截自X）

▲林安可安打。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

西武外野競爭進入白熱化階段，尤其林安可在敲出熱身賽首安後，整體狀態逐漸回升，也讓開季布局增添更多變數。根據日媒報導，總教練西口文也看到多名外野手接連繳出表現後，甚至笑說自己已經「不知道該怎麼選」，甜蜜的煩惱全寫在臉上。

隨著熱身賽進入尾聲，西武外野先發輪廓逐漸浮現。去年敲出生涯最多134支安打的西川愛也，被看好扛起中外野重任；而在熱身賽狀態火燙、拚勁十足的桑原秀侍，左外野位置也相對穩定。至於最競爭激烈的位置，則落在右外野。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原本外界多半認為，右外野將由新加盟的卡納里歐（Canario）與台灣好手林安可展開競爭，不過長谷川信哉近期火力全開，也讓戰局變得更加複雜。長谷川在本季熱身賽11場出賽中打出4成07打擊率，15日對羅德之戰更單場5打數4安打，距離完全打擊只差一支二壘安打，成為近期最受矚目的競爭者之一。

不過林安可同樣沒有掉隊。雖然他在WBC一度陷入低潮，15打數僅1安打，但回到西武一軍後第2場比賽就敲出適時安打，也就是個人熱身賽首安，顯示手感正逐步回溫。對西武來說，林安可若能持續找回打擊節奏，無疑會讓右外野的競爭更有看頭，也讓球迷對他開季前景增添期待。

面對外野多人同時繳出表現，西口監督也坦言相當頭痛。他表示，「大家真的都做出很好的表現，讓我都不知道該怎麼選才好了。」距離3月27日開幕戰只剩最後幾場熱身賽，林安可能否延續回升氣勢、搶下更多信任，也將成為西武開季外野配置的一大焦點。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

委內瑞拉4比2逆轉義大利！首闖WBC冠軍戰寫下隊史新頁

委內瑞拉4比2逆轉義大利！首闖WBC冠軍戰寫下隊史新頁

多明尼加、委內瑞拉率先搶下奧運席次！中華隊還有兩條路搶門票

多明尼加、委內瑞拉率先搶下奧運席次！中華隊還有兩條路搶門票

辜仲諒宴請中華隊教練團　發1000萬獎金慰勞教練團與球員

辜仲諒宴請中華隊教練團　發1000萬獎金慰勞教練團與球員

松坂大輔談日本武士衛冕失利：日職該導入投球計時

松坂大輔談日本武士衛冕失利：日職該導入投球計時

辜仲諒卸任倒數　棒協接班布局浮現

辜仲諒卸任倒數　棒協接班布局浮現

義大利游擊手「影帝級」假動作迷惑跑者！助攻雙殺驚艷全場

義大利游擊手「影帝級」假動作迷惑跑者！助攻雙殺驚艷全場

賈吉一句話震撼球迷！直言WBC氣氛「比世界大賽更大、更棒」

賈吉一句話震撼球迷！直言WBC氣氛「比世界大賽更大、更棒」

WBC決戰美國　委內瑞拉派大聯盟94勝左投羅德里奎茲先發

WBC決戰美國　委內瑞拉派大聯盟94勝左投羅德里奎茲先發

「擲硬幣」決定主隊　美國奪下WBC冠軍賽後攻權！

「擲硬幣」決定主隊　美國奪下WBC冠軍賽後攻權！

林家正升格支配下！拚火腿一軍　球迷期待台灣投捕連線

林家正升格支配下！拚火腿一軍　球迷期待台灣投捕連線

《穿著Prada的惡魔》夢幻合體　安海瑟薇當場遭女魔頭無視

熱門新聞

委內瑞拉4比2逆轉義大利！首闖WBC冠軍戰寫下隊史新頁

多明尼加、委內瑞拉率先搶下奧運席次！中華隊還有兩條路搶門票

辜仲諒宴請中華隊教練團　發1000萬獎金慰勞教練團與球員

松坂大輔談日本武士衛冕失利：日職該導入投球計時

辜仲諒卸任倒數　棒協接班布局浮現

義大利游擊手「影帝級」假動作迷惑跑者！助攻雙殺驚艷全場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1委內瑞拉首闖WBC冠軍戰！寫隊史新頁

2多、委確定前進奧運！台灣拚後續資格

3辜仲諒宴請中華隊教練團　發1000萬獎金慰勞教練團與球員

4松坂大輔談日本敗因：投球計時+時差

5辜仲諒卸任倒數　棒協接班布局浮現

最新新聞

1HBL男女四強別苗頭！3/21決戰小巨蛋

2籃協接洽203公分混血小將　男籃有望添新血

3王彥程熱身賽第2戰明顯回穩！4.1局飆6K無失分

4馬刺睽違9年奪50勝　溫班亞瑪寫神蹟

5WBC後回歸母隊首戰　李政厚敲二壘安

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

【大谷翔平上班路】俐落穿搭抵球場　對台開路先鋒？井端賣關子

《穿著Prada的惡魔》夢幻合體　安海瑟薇當場遭女魔頭無視

朴珍榮80公斤需要減肥嗎？　主廚們：這樣會昏倒欸

《KPOP獵魔女團》奪原創歌曲　感言沒講完「遭強制中斷」

【誰給你的勇氣】闖派出所說沒事啊？他轉頭比中指下場慘囉

金鐘國罹怪病「平衡感出問題」　錄《RM》靠哈哈攙扶入場
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366