林安可首安開張　西武外野卡位戰升溫！監督直呼：不知道怎麼選

▲林安可安打。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

西武外野競爭進入白熱化階段，尤其林安可在敲出熱身賽首安後，整體狀態逐漸回升，也讓開季布局增添更多變數。根據日媒報導，總教練西口文也看到多名外野手接連繳出表現後，甚至笑說自己已經「不知道該怎麼選」，甜蜜的煩惱全寫在臉上。

隨著熱身賽進入尾聲，西武外野先發輪廓逐漸浮現。去年敲出生涯最多134支安打的西川愛也，被看好扛起中外野重任；而在熱身賽狀態火燙、拚勁十足的桑原秀侍，左外野位置也相對穩定。至於最競爭激烈的位置，則落在右外野。

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原本外界多半認為，右外野將由新加盟的卡納里歐（Canario）與台灣好手林安可展開競爭，不過長谷川信哉近期火力全開，也讓戰局變得更加複雜。長谷川在本季熱身賽11場出賽中打出4成07打擊率，15日對羅德之戰更單場5打數4安打，距離完全打擊只差一支二壘安打，成為近期最受矚目的競爭者之一。

不過林安可同樣沒有掉隊。雖然他在WBC一度陷入低潮，15打數僅1安打，但回到西武一軍後第2場比賽就敲出適時安打，也就是個人熱身賽首安，顯示手感正逐步回溫。對西武來說，林安可若能持續找回打擊節奏，無疑會讓右外野的競爭更有看頭，也讓球迷對他開季前景增添期待。

面對外野多人同時繳出表現，西口監督也坦言相當頭痛。他表示，「大家真的都做出很好的表現，讓我都不知道該怎麼選才好了。」距離3月27日開幕戰只剩最後幾場熱身賽，林安可能否延續回升氣勢、搶下更多信任，也將成為西武開季外野配置的一大焦點。