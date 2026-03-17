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HBL決賽3/21小巨蛋開戰！男、女四強小巨蛋會師、記者會先嗆聲

▲HBL男女4強。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲HBL男女4強。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度高中籃球聯賽HBL 甲級歷經資格賽、預賽、複賽、八強賽等階段賽事，逐漸進入尾聲，男、女生組四強8 支隊伍，即將在3月21、22日，於臺北小巨蛋主場館進行總決賽。高中體總特於3月17日假格萊天漾大飯店舉行總決賽記者會，邀請男、女四強球隊的教練及主力球員，除了在對決前先互別苗頭、展現氣勢之外，也彰顯各隊對冠軍的渴望與企圖心，面對強敵的挑戰「嘸咧驚啦」！

上個學年度HBL高中籃球聯賽甲級男生組冠軍賽上演傳統雙山之戰，歷經近半年的賽事，男生組東泰高中、能仁家商、松山高中以及南湖高中分別以前4種子挺進決賽；東泰高中及能仁家商繼112學年度後再次重返四強行列，特別是東泰以全勝之姿進入小巨蛋，希望改寫隊史最佳成績；上學年度冠軍隊松山高中希望再次開啟連霸之路，另外在八強賽最後一場才擠進四強行列的南湖高中，亦夾帶著強烈的企圖心，希望能再創佳績。

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女生組的部分則由北一女中、陽明高中、南山高中及永仁高中擠進最後四強。北一女中近年都是冠軍賽的固定班底，今年八強賽7 戰全勝將挑戰三連霸的佳績。陽明高中自109 學年度起一直都穩定進入四強，今年再次進入小巨蛋期望能締造更好的成績，南山高中則是繼111 學年度以來再次挺進四強，過去在107 學年度亦曾奪冠，盼本學年能再創新猷。上屆亞軍永仁高中，也盼最後的調整，能在決賽繳出亮眼的成績。

總決賽將由一、四種子以及二、三種子於首日進行四強賽；落敗的球隊，將於隔日先進行男、女季軍戰；稍晚再由男、女獲勝的球隊，爭奪年度總冠軍。為了使票券能更有效的運用，高中體總今年仍持四強賽及季軍賽免費索票、冠軍賽售票，票價自100 元至500 元不等，並同樣規劃將售票所得扣除成本後平均分給冠軍賽的4 支隊伍，協助基層球隊的發展。本學年度總決賽也將配合台師大碳排查計畫，並利用現場製作物如帆布輸出，再製成帆布托特包，以達成循環經濟及運動結合環境教育之意義。

HBL的贊助企業夥伴們，在決賽的兩天除了安排各種遊戲與攤位，場上也有許多小活動，讓進場看球加油的觀眾朋友，體驗一個籃球的嘉年華會。今年NISSAN日產汽車也再度捐贈一台X-Trail 經典款汽車，有別以往的抽獎活動，將會讓奪得冠軍的男、女生隊伍，以罰球的方式進行活動，獲勝方將能把汽車帶回家。

若沒有搶到門票的觀眾，高中體總在3月21日及3月22日季軍賽仍有開放現場的候補觀眾入場，或可鎖定152台的民視台灣台，透過網路Hami Video的HBL專區及愛爾達電視，在線上同步觀賞最緊張、最刺激、最熱血的HBL總決賽，一起為支持的球隊來加油。

關鍵字： HBL高中籃球總決賽東泰高中北一女中

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