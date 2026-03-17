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林家正升格支配下！拚火腿一軍　球迷期待台灣投捕連線

▲林家正入團北海道日本火腿鬥士記者會 。（圖／©️H.N.F. 提供）

▲林家正入團北海道日本火腿鬥士記者會 。（圖／©️H.N.F. 提供）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿17日宣布，台灣捕手林家正（Lyle Lin）正式完成支配下登錄，代表他未來有機會朝一軍名單邁進，也讓不少球迷更加期待他在日職舞台的發展。不過，火腿同日也登錄古巴籍捕手馬丁尼茲（Ariel Martinez）為支配下，林家正接下來面對的隊內競爭相當激烈。

消息曝光後，已有日本球迷在社群表達期待，有人直呼，「林被登錄支配下了！很期待他能和火腿捕手群激盪出什麼樣的化學反應。」也有球迷看好他未來爭取一軍機會，「這樣一來一軍出場機會也會變多，真的很期待他接下來的表現。」

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林家正14日才剛在東京出席加盟記者會，當時火腿與他簽下1年合約，年薪約1600萬日圓。代理GM木田優夫表示，球團從去年秋訓開始就持續關注他的表現，看中的正是他身為捕手的整體能力與溝通能力。林家正也表示，現階段最重要的是盡快熟悉球隊投手群，把每位投手的球種、特色與優點都先記下來。

不過日前《東京體育報》分析指出，火腿目前捕手競爭相當激烈，田宮裕涼、清水優心、進藤勇也等人都有機會卡進一軍，郡司裕也、吉田賢吾以及馬丁尼茲也都具備捕手經驗。

林家正仍有自己的優勢。由於火腿陣中還有同樣來自台灣的古林睿煬與孫易磊，若球隊希望幫助兩人更快適應日職節奏，一名熟悉語言、也了解台灣投手特性的捕手，重要性自然會被放大。這也讓外界更加期待，未來是否有機會看到火腿上演「台灣投捕連線」。

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊日本火腿

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