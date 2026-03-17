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看一次少一次！詹皇、杜蘭特對決　唐西奇轟36分湖人強勢6連勝

記者杜奕君／綜合報導

巴黎奧運攜手幫助美國男籃完成金牌「5連霸」大業，在NBA賽場已經屬於「人瑞級」的兩大超級球星，洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）、休士頓火箭杜蘭特（Kevin Durant）17日率隊展開對決。火箭雖然一度手握10分領先，但末節嚴重熄火，加上唐西奇（Luka Doncic）全場攻下36分，詹皇也有18分進帳，湖人100比92逆轉贏球，收下近期6連勝。

▲湖人唐西奇、火箭杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人唐西奇砍下36分，率隊逆轉拿下6連勝。（圖／達志影像／美聯社）

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現年41歲的詹皇今日隨紫金軍團前進火箭主場踢館，目前湖人與火箭分居西區第3、4名，因此廝殺激烈程度可想而知。

上半場詹皇就展現依舊是「生化人」體能，一次快攻完成隔人爆扣美技，加上唐西奇也轟下23分。不過火箭在多人輪番發揮，包括杜蘭特上半場轟下16分領軍下，半場打完地主火箭仍以57比51領先。

火箭下半場一度將領先擴大來到10分之多，但此節剩下4分55秒時，杜蘭特吞下惡性犯規，讓湖人里夫斯兩罰俱中，隨後又靠著罰球後掌握球權，詹皇禁區強攻得手，湖人追到70比72。

隨後湖人再靠八村壘跳投命中追平戰局，唐西奇強勢三分球破網，更讓湖人以一波14比2攻勢，逆轉拉開6分超前，此節打完湖人就以83比80暫時超前。

末節開打後，詹皇又是一次爆扣得手，湖人手握5分超前，但湖人隨後陷入攻勢斷電，反而是火箭小史密斯（Jabari Smith Jr.）殺出連續命中，又讓火箭要回領先。

湖人詹姆斯兩罰俱中追成1分差，但隨後雙方得分又陷入停滯，湖人連拿4分打開僵局再度領先，隨後詹皇又是利用對手發球失誤，快攻再度升空爆扣，湖人拉開10分領先奠定勝果，最終湖人100比92踢館成功拿下6連勝。

湖人全場以唐西奇的36分、6籃板、4助攻、2抄截最佳，詹姆斯18分、5籃板、5助攻、2抄截。

火箭方面以小史密斯的22分、8籃板最佳，湯普森（Amen Thompson）19分、12籃板、5助攻，杜蘭特下半場僅拿2分，全場有18分、5籃板進帳，火箭全場出現22次失誤，其中15次發生在下半場，成為輸球最大主因。

▲湖人唐西奇、火箭杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭杜蘭特下半場熄火，加上球隊失誤不斷種下敗因。（圖／達志影像／美聯社）

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