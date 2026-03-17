從賠率101倍到闖進四強　義大利教頭大讚「咖啡兵團」：非常驕傲

▲義大利總教練塞爾維利（Francisco Cervelli）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）準決賽台灣時間17日於邁阿密登場，世界排名第14的義大利以2比4遭委內瑞拉逆轉，無緣挺進決賽，不過從賽前被看衰、奪冠賠率高達101倍，到一路闖進四強，義大利本屆賽事的黑馬之旅仍令人印象深刻，總教練塞爾維利（Francisco Cervelli）賽後也對子弟兵表達高度肯定。

義大利此役前段一度取得領先，2局藉由保送與內野滾地球先馳得點，先發投手諾拉（Aaron Nola）主投4局失1分，成功壓制對手打線，然而7局遭遇委內瑞拉連續安打反撲，最終遭逆轉吞敗。

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義大利賽後球員情緒低落，不少人在休息區掩面落淚，面對失利一度難以接受。在教練團引導下，全隊走向場邊向觀眾致意，並互相擁抱鼓勵，展現團隊凝聚力與運動家精神。

談及比賽結果，總教練塞爾維利坦言，「必須給委內瑞拉肯定，只要投球稍有失誤，就會被他們掌握機會。」

同時他也強調，球隊的表現值得驕傲，「我告訴球員們，你們就是這個大會的冠軍，沒有人預料到這樣的結果，我對他們感到非常驕傲。」

義大利本屆賽事原本不被看好，小組賽與美國、墨西哥同組，被外界普遍認為晉級難度極高，然而他們不僅擊敗美國，並以4戰全勝之姿晉級，隨後在八強戰擊敗波多黎各，寫下隊史首度晉級四強的紀錄。

此外，義大利隊獨特的慶祝文化也成為本屆WBC話題之一，包括全壘打後播放歌劇《杜蘭朵》樂曲，以及球員在休息區沖泡「濃縮咖啡」慶祝，都為賽事增添鮮明記憶點。

儘管最終止步四強，義大利以黑馬之姿掀起話題，也為本屆WBC寫下屬於自己的精彩篇章。