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鈴木誠也回小熊仍跛行！WBC傷到右膝　美媒：開幕戰有變數

▲鈴木誠也在2026年WBC日委戰盜壘受傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木誠也在2026年WBC日委戰因盜壘受傷。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

代表日本隊出戰2026年世界棒球經典賽（WBC）的鈴木誠也，在賽事結束後已返回芝加哥小熊春訓基地，不過美媒指出，他右膝傷勢仍需持續觀察，可能影響開季出賽。

鈴木誠也本屆WBC在東京巨蛋舉行的小組賽階段表現亮眼，曾單場敲出雙響砲，扛起日本隊中心打線重任。

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不過在移師邁阿密後，日本於台灣時間15日與委內瑞拉交手，鈴木誠也擔任「第3棒、中外野手」先發，卻在進攻時嘗試盜上二壘時傷到右膝，最終提前退場，無緣繼續隨隊征戰，日本隊也在該戰落敗，無緣完成連霸。

根據《Chicago Tribune》隨隊記者蒙特穆羅（Meghan Montemurro）在社群平台X上的描述，鈴木誠也回到球隊後，在休息室內走路時仍有些跛行，右膝並包著軟式護具。

小熊新球季開幕戰將於台灣時間27日登場，距離目前已相當接近，美媒《Bleacher Nation》指出，距離開幕僅剩10天，即便後續檢查結果未見明顯異常，鈴木誠也仍不能完全排除缺席開幕戰的可能。

報導也提到，例行賽球季漫長，無論是球團或球員本人，應都不希望在膝蓋仍有不適的情況下勉強出賽，進而影響開季階段甚至後續整體表現。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓MLB芝加哥小熊鈴木誠也

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