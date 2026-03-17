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鈴木誠也右膝傷退後發文致謝　喊話「會變更強再回來」

▲鈴木誠也IG發文。（圖／鈴木誠也IG）

▲鈴木誠也IG發文。（圖／鈴木誠也IG）

記者楊舒帆／綜合報導

日本隊在世界棒球經典賽（WBC）8強止步，效力小熊的外野手鈴木誠也也在賽後透過社群發聲。據日媒報導，他在對委內瑞拉之戰中因右膝受傷提前退場，沉澱後於Instagram發文，向球迷表達感謝，也坦言沒能回應期待，心中充滿歉意。

根據《體育報知》報導，鈴木誠也在本屆賽會展現不小存在感，小組賽對韓國之戰曾連兩打席開轟，整體繳出9打數3安打、5分打點、6次保送的成績，連不熟悉的中外野守備也順利完成。不過在8強對委內瑞拉時，他嘗試盜上二壘時弄傷右膝，被迫中途退場，賽後走路仍一跛一跛，之後將接受進一步檢查。

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由於2023年經典賽前，鈴木因側腹受傷無緣參賽，這次披上日本隊戰袍，對他而言格外有意義。雖然最終無法幫助球隊站上頂點，還在關鍵戰役中受傷，但他仍在社群寫下對這趟旅程的感受。

鈴木封面放上與同齡好友大谷翔平一起泡茶慶祝吉田正尚開轟的畫面，另一張則是與大谷翔平的背景並排照片，最後還不忘放在學弟表情扭曲的照片。在文中表示，真的非常感謝球迷熱情應援，也對沒能回應期待感到抱歉。不過，他同時強調，能夠在日本球迷面前比賽、在滿場加油聲中上場，讓他打從心底感到開心。

他也提到，這次能和最棒的隊友們一起打球，自己真的非常幸福，「不管輸贏，我都想站在場上直到最後一刻。」最後他喊話，會重新鍛鍊自己，變得更強之後再回來，並再次向球迷說聲謝謝。

鈴木誠也發文全文：

各位辛苦了。

真的非常感謝所有為我們加油的球迷朋友，謝謝你們熱情的應援。

沒能回應大家的期待，我感到很抱歉。
不過，能夠在日本球迷面前比賽，能夠在大家熱烈的加油聲中上場，真的讓我感到非常開心。
這次能和最棒的隊友們一起打球，我真的非常高興。
不管輸贏，我都想站在場上直到最後一刻。
我會重新鍛鍊自己，變得更強，然後再回來。

真的非常謝謝大家。
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關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

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