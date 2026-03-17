運動雲

>

綠衫軍布朗41分強襲籃框21罰寫歷史　布克轟40分仍難救太陽

▲鳳凰城太陽布克（Devin Booker）、波士頓塞爾提克布朗（Jaylen Brown）。（圖／達志影像／美聯社）

▲波士頓塞爾提克布朗（Jaylen Brown）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA波士頓塞爾提克17日在主場迎戰鳳凰城太陽。這場比賽演變成了布朗（Jaylen Brown）與布克（Devin Booker）的得分秀，兩人雙雙轟破40分大關，只是太陽在第四節一度反超，但布朗在讀秒階段發動10比1攻勢重奪領先，最終帶領塞爾提克以120比112擊敗太陽，奪下2連勝，持續鞏固東區第二。

太陽隊開賽就拉出8比0攻勢佔得先機，但塞爾提克隨即回敬一波10比0反超，首節雙方互不相讓，太陽以32比31領先進入次節。第二節塞爾提克火力提升，單節進帳34分，靠著懷特（Derrick White）與布朗的穩定發揮，半場結束塞爾提克以65比61領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

易籃後雙方進攻節奏放緩，單節得分皆未破30，但布克此時找到手感，帶領太陽不斷縮小差距，在第三節打完追到僅剩下2分落後。末節戰況進入白熱化，太陽一度打出9比4攻勢逆轉超前，關鍵時刻，布朗連投帶罰率隊打出10比1的反擊高潮，重新掌握5分領先，普里查德（Payton Pritchard）與坦圖（Jayson Tatum）相繼站上罰球線穩住局勢，太陽最終反撲無果，吞下2連敗。

▲鳳凰城太陽布克（Devin Booker）。（圖／達志影像／美聯社）

▲鳳凰城太陽布克（Devin Booker）。（圖／達志影像／美聯社）

布朗打出本季最具侵略性的一戰，全場出賽39分鐘，20投10中雖然三分球手感平平，但頻頻衝擊籃框製造殺傷，全場獲得驚人的21次罰球並命中19球，兩項數據皆創下生涯新高，憑藉此役，布朗成為塞爾提克隊史近20年來，繼皮爾斯（Paul Pierce）與坦圖後，第三位單場罰球超過20次的球員。

此外，防守大鎖懷特也在此役寫下難得紀錄，他成功達成單季「75次抄截與75次阻攻」的里程碑，成為綠衫軍隊史自2008年賈奈特（Kevin Garnett）後首位達成此成就的球員。

在個人數據方面，綠衫軍除了布朗狂砍41分、7籃板、6助攻外，懷特也挹注21分、4籃板、5助攻，並投進5記三分球，當家球星坦圖雖然準星稍欠，仍穩定貢獻21分、7籃板、4助攻，且正負值+11為全隊最高，替補席上的普里查德則扮演奇兵，單場同樣飆進5記三分球進帳19分，是末節守住勝果的關鍵。

反觀鳳凰城太陽，布克全場轟下40分、6助攻，並在此役達成NBA生涯第500場得分突破20分的里程碑，可惜發生7次失誤。老將格林（Jeff Green）繳出21分、7籃板的優質表現，海史密斯（Haywood Highsmith）與艾倫（Grayson Allen）分別有16分與13分進帳，無奈團隊在第四節關鍵時刻進攻斷電，未能完成逆轉。

關鍵字： NBA布朗布克塞爾提克太陽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

委內瑞拉4比2逆轉義大利！首闖WBC冠軍戰寫下隊史新頁

委內瑞拉4比2逆轉義大利！首闖WBC冠軍戰寫下隊史新頁

多明尼加、委內瑞拉率先搶下奧運席次！中華隊還有兩條路搶門票

多明尼加、委內瑞拉率先搶下奧運席次！中華隊還有兩條路搶門票

松坂大輔談日本武士衛冕失利：日職該導入投球計時

松坂大輔談日本武士衛冕失利：日職該導入投球計時

義大利游擊手「影帝級」假動作迷惑跑者！助攻雙殺驚艷全場

義大利游擊手「影帝級」假動作迷惑跑者！助攻雙殺驚艷全場

辜仲諒宴請中華隊教練團　發1000萬獎金慰勞教練團與球員

辜仲諒宴請中華隊教練團　發1000萬獎金慰勞教練團與球員

主審判好球大傻眼！佩多莫：他自己知道判錯　PCA曝真實反應

主審判好球大傻眼！佩多莫：他自己知道判錯　PCA曝真實反應

大谷翔平IG發聲了！致謝球迷也感謝對手　無緣奪冠深感自身不足

大谷翔平IG發聲了！致謝球迷也感謝對手　無緣奪冠深感自身不足

TEAM TAIWAN打響全球！　幕後推手曝光

TEAM TAIWAN打響全球！　幕後推手曝光

義大利突換先發！諾拉掛帥　教頭直言：憑直覺決定

義大利突換先發！諾拉掛帥　教頭直言：憑直覺決定

「我懂球迷為何生氣」德羅薩挺ABS　史密斯「偷好球」太強

「我懂球迷為何生氣」德羅薩挺ABS　史密斯「偷好球」太強

【超狂點餐】客人點40顆煎蛋！店員阿姨假裝下班走人超爆笑XD

熱門新聞

委內瑞拉4比2逆轉義大利！首闖WBC冠軍戰寫下隊史新頁

多明尼加、委內瑞拉率先搶下奧運席次！中華隊還有兩條路搶門票

松坂大輔談日本武士衛冕失利：日職該導入投球計時

義大利游擊手「影帝級」假動作迷惑跑者！助攻雙殺驚艷全場

辜仲諒宴請中華隊教練團　發1000萬獎金慰勞教練團與球員

主審判好球大傻眼！佩多莫：他自己知道判錯　PCA曝真實反應

讀者回應

﻿

熱門新聞

1委內瑞拉首闖WBC冠軍戰！寫隊史新頁

2多、委確定前進奧運！台灣拚後續資格

3松坂大輔談日本敗因：投球計時+時差

4義大利游擊「影帝」假動作助攻雙殺！

5辜仲諒宴請中華隊教練團　發1000萬獎金慰勞教練團與球員

最新新聞

1金倒永可能「指定打擊」出征新賽季

2擲硬幣決定！美國奪WBC冠軍賽後攻權

3鈴木誠也返美仍跛行　開幕戰有變數

4單場轟83分　阿德巴約奪東區單周MVP

5鈴木誠也右膝傷退後發文致謝　喊話「會變更強再回來」

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

【大谷翔平上班路】俐落穿搭抵球場　對台開路先鋒？井端賣關子

《穿著Prada的惡魔》夢幻合體　安海瑟薇當場遭女魔頭無視

朴珍榮80公斤需要減肥嗎？　主廚們：這樣會昏倒欸

《KPOP獵魔女團》奪原創歌曲　感言沒講完「遭強制中斷」

【誰給你的勇氣】闖派出所說沒事啊？他轉頭比中指下場慘囉

蔡依林廈門演唱會道具頻故障　嚇到變臉...敬業繼續唱
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366