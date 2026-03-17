綠衫軍布朗41分強襲籃框21罰寫歷史　布克轟40分仍難救太陽

▲波士頓塞爾提克布朗（Jaylen Brown）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA波士頓塞爾提克17日在主場迎戰鳳凰城太陽。這場比賽演變成了布朗（Jaylen Brown）與布克（Devin Booker）的得分秀，兩人雙雙轟破40分大關，只是太陽在第四節一度反超，但布朗在讀秒階段發動10比1攻勢重奪領先，最終帶領塞爾提克以120比112擊敗太陽，奪下2連勝，持續鞏固東區第二。

太陽隊開賽就拉出8比0攻勢佔得先機，但塞爾提克隨即回敬一波10比0反超，首節雙方互不相讓，太陽以32比31領先進入次節。第二節塞爾提克火力提升，單節進帳34分，靠著懷特（Derrick White）與布朗的穩定發揮，半場結束塞爾提克以65比61領先。

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易籃後雙方進攻節奏放緩，單節得分皆未破30，但布克此時找到手感，帶領太陽不斷縮小差距，在第三節打完追到僅剩下2分落後。末節戰況進入白熱化，太陽一度打出9比4攻勢逆轉超前，關鍵時刻，布朗連投帶罰率隊打出10比1的反擊高潮，重新掌握5分領先，普里查德（Payton Pritchard）與坦圖（Jayson Tatum）相繼站上罰球線穩住局勢，太陽最終反撲無果，吞下2連敗。

▲鳳凰城太陽布克（Devin Booker）。（圖／達志影像／美聯社）

布朗打出本季最具侵略性的一戰，全場出賽39分鐘，20投10中雖然三分球手感平平，但頻頻衝擊籃框製造殺傷，全場獲得驚人的21次罰球並命中19球，兩項數據皆創下生涯新高，憑藉此役，布朗成為塞爾提克隊史近20年來，繼皮爾斯（Paul Pierce）與坦圖後，第三位單場罰球超過20次的球員。

此外，防守大鎖懷特也在此役寫下難得紀錄，他成功達成單季「75次抄截與75次阻攻」的里程碑，成為綠衫軍隊史自2008年賈奈特（Kevin Garnett）後首位達成此成就的球員。

在個人數據方面，綠衫軍除了布朗狂砍41分、7籃板、6助攻外，懷特也挹注21分、4籃板、5助攻，並投進5記三分球，當家球星坦圖雖然準星稍欠，仍穩定貢獻21分、7籃板、4助攻，且正負值+11為全隊最高，替補席上的普里查德則扮演奇兵，單場同樣飆進5記三分球進帳19分，是末節守住勝果的關鍵。

反觀鳳凰城太陽，布克全場轟下40分、6助攻，並在此役達成NBA生涯第500場得分突破20分的里程碑，可惜發生7次失誤。老將格林（Jeff Green）繳出21分、7籃板的優質表現，海史密斯（Haywood Highsmith）與艾倫（Grayson Allen）分別有16分與13分進帳，無奈團隊在第四節關鍵時刻進攻斷電，未能完成逆轉。