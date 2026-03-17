單場轟83分！阿德巴約奪東區單周MVP　西區最佳唐西奇拿下

記者杜奕君／綜合報導

NBA聯盟在17日公布上周東、西區「單周最佳球員」得獎者，東區毫無疑問，由寫下史上次高「單場83分」的熱火王牌長人阿德巴約（Bam Adebayo）獲獎，西區部分則是單周寫下場均大三元數據的洛杉磯湖人「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）獲獎。

阿德巴約在上周對上華盛頓巫師之戰，寫下個人甚至是近代NBA最狂一役，單場個人狂砍83分，一舉超越「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）的單場81分，成為聯盟史上僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）單場100分的單場個人得分次高紀錄。

憑藉此戰神奇表現，阿德巴約場均41.3分、8籃板與2助攻，獲得東區單周最佳球員。

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至於西區獲獎者唐西奇，則是在上周3戰繳出37.3分、10.7籃板、11助攻的場均大三元數據，湖人也寫下5連勝好表現，在對上芝加哥公牛之戰，唐西奇更是火力全開，單場有51分的火燙進攻表現。

值得一提的是，連同本次獲獎，唐西奇本季已經拿下3次單周最佳球員，與奧克拉荷馬雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）並列聯盟最高，兩人也都是本季「年度MVP」獎項熱門人選。

至於阿德巴約則是拿下過兩次，與聖安東尼奧馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、亞特蘭大老鷹強森（Jalen Johnson）、丹佛金塊約基奇（Nikola Jokic）、費城七六人馬克西（Tyrese Maxey）、波士頓塞爾提克布朗（Jaylen Brown）以及紐約尼克布朗森（Jalen Brunson）並列次高。

▲NBA熱火阿德巴約單場轟83分史上次高紀錄，榮獲東區單周最佳球員。（圖／路透）