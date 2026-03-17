設備出問題？WBC委義戰驚魂　主審頭部遭158公里火球直擊

▲2026年WBC委義戰主審里哈克（Jeremie Rehak）頭部面罩遭火球直擊。（圖／截自X）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）準決賽台灣時間17日登場，由委內瑞拉對上義大利，不過比賽過程中出現驚險一幕，5局下半，主審遭到時速158公里速球直接擊中頭部面罩，導致比賽一度中斷，現場氣氛瞬間緊張。

5局1人出局無人上壘時，義大利打者巴提（Jon Berti）打擊，委內瑞拉右投阿維拉（Luinder Avila）投出一顆158公里速球，不料球直接擊中主審里哈克（Jeremie Rehak）頭部防護面罩。

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Home plate umpire Jeremie Rehak took a 97.9 MPH to the helmet.



The ump cam is crazy ????pic.twitter.com/929KWjykna — js9innings (@js9inningsmedia) March 17, 2026

衝擊力道強烈，里哈克一度出現踉蹌狀況，捕手康崔拉斯（William Contreras）也立即上前關心，場上氣氛一度陷入騷動，投捕與裁判團隨即聚集確認狀況，比賽約中斷1分40秒後才恢復進行。

從轉播畫面來看，捕手當下並未對該球做出正常接捕反應，也引發外界討論是否出現電子配球系統「PitchCom」訊號錯誤的情況。

Umpire Jeremie Rehak wears 97.9 MPH to the maskpic.twitter.com/rxMuPlAJfK — Underdog MLB (@UnderdogMLB) March 17, 2026

轉播單位分析指出，可能存在配球溝通落差，球評內川聖一表示，「捕手當下沒有反應。」前大聯盟投手黑田博樹也說，「那是一顆相當快的球，雖然PitchCom發生錯誤的情況不常見，但還是令人擔心。」

所幸主審里哈克最終並未退場，比賽在短暫中斷後順利繼續進行。