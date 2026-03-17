棒協、中職從惡鬥到攜手合作　揭TEAM TAIWAN養成術

圖文／鏡週刊

除了硬體設施升級帶動台灣棒球實力，本刊掌握，王貞治也直白指出，中職與棒協的合作無間，對提升台灣隊戰力有很大助益。

過去中職與棒協屢因組訓、主導權、待遇等問題鬧得水火不容，關係惡化到棒協要打一級賽事，中職拒絕放人不願配合徵召，例如2008年北京奧運棒球預賽遭中國逆轉，以及2009年WBC又輸給中國隊，敗因皆源於中職、棒協惡鬥，因此促成政府後續提出「振興棒球運動總計畫」。

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▲台灣隊長陳傑憲手指骨裂，在台韓大戰依舊上場代跑，以頭部滑壘上3壘，後跑回致勝分。

▲棒協祕書長林宗成（圖）對各縣市「孵蛋」持正面態度。（鏡報董孟航）

直到2018年6月辜仲諒當選棒協理事長，開始產生正向的化學變化，2019年辜接掌棒協不久，便馬上與時任中職會長的吳志揚簽署合作協議書，確立世界12強、WBC、奧運等一級賽事，由中職統籌選拔與訓練作業，以組成最強的國家隊為目標，雙方終於和解共生。

▲中職會長蔡其昌（圖）對各縣市「孵蛋」持正面態度。（鏡報董孟航）

▲台灣隊在2024世界12強賽奪冠，寫下歷史紀錄。（中華棒協提供）



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