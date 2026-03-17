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亞歷山大沃克轟41分生涯新高！老鷹10連勝橫掃魔術升東區第8

▲亞特蘭大老鷹亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）、強森（Jalen Johnson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞特蘭大老鷹亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）轟下生涯新高的41分。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

近日連勝氣勢正旺的亞特蘭大老鷹隊今（17日）在主場迎戰同樣處於連勝高峰的奧蘭多魔術。老鷹後衛亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）打出生涯代表作，全場飆進9記三分球、狂轟生涯新高41分，搭配強森（Jalen Johnson）連續兩場達成「大三元」，終場就以124比112擊潰魔術，不僅完成本季對戰三場橫掃，更豪取10連勝，戰績躍升至東區第8。

此役老鷹迎回先前受傷的前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），面對缺少瓦格納（Franz Wagner）與艾薩克（Jonathan Isaac）的魔術，從開賽便展現強大侵略性，在以5比7落後時，回敬一波11比0的攻勢逆轉超前，亞歷山大沃克首節即展現火熱手感，單節飆進3記外線進帳14分，幫助老鷹在第一節打完時取得34比21領先。

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次節，老鷹延續攻防兩端的壓制力，亞歷山大沃克持續在三分線外懲罰魔術散漫的防守，半場結束他已攻下24分，帶領老鷹以67比50領先、雙位數領先進入中場休息。

易籃後，老鷹攻勢更加殘暴，第三節5分多鐘內，老鷹便灌進23分，將領先優勢擴大到全場最高的29分，強森在這一節頻頻與隊友上演「空中接力」，並在禁區展現強大的籃板主宰力，幫助老鷹單節攻下37分，以104比83絕對優勢進入末節。

雖然魔術在第四節中段試圖反撲，靠著班凱羅（Paolo Banchero）、班恩（Desmond Bane）的火力一度將分差縮小至 14分，但關鍵時刻亞歷山大沃克再度挺身而出，接連命中兩記致命三分球鎖定勝局，幫助球隊最終以12分大勝。

亞歷山大沃克此役21投12中，命中9顆三分球，轟下生涯新高41分，刷新自己先前在馬刺一役的單場38分紀錄，此外他還抓下7籃板並送出5助攻還有2抄截表現相當全面，另一位老鷹核心強森則持續展現全能身手，全場貢獻24分、15籃板與13助攻，這是他本季個人第13次大三元，也是連續第二場達成此紀錄。

▲亞特蘭大老鷹、強森（Jalen Johnson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞特蘭大老鷹強森（Jalen Johnson）。（圖／達志影像／美聯社）

而魔術當家一哥班凱羅，此役遭老鷹祭出包夾戰術限制住禁區破壞力，全場13投僅3中，雖然最終進帳18分、10籃板的雙十數據，但直到第三節末段才在禁區取分，效率大打折扣。

關鍵字： NBA亞特蘭大老鷹沃克強森魔術

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