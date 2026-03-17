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終於！波辛基斯轟30分終止勇士5連敗　巫師一哥楊恩又傳傷退

記者杜奕君／綜合報導

賽前苦吞5連敗，近8戰狂吞7敗的NBA西區人氣勁旅金州勇士，17日作客踢館華盛頓巫師主場，在本季「球員交易大限」前被送往巫師的明星控衛楊恩（Trae Young），傷癒付出為巫師效力來到第5場，又在此戰第3節遭遇腿傷退場無法回歸。勇士在「獨角獸」波辛基斯（Kristaps Porzingis）替補轟下30分帶領下，以125比117帶走勝利，也順利終止5連敗。

▲勇士波辛基斯、老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士波辛基斯復出轟下30分，幫助球隊終止5連敗。（圖／達志影像／美聯社）

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近況低迷的勇士，今日有波辛基斯、格林（Draymond Green）回歸上陣，但球隊一哥「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）持續因「跑者膝」傷勢無法上陣。

昨天搞砸21分領先優勢，輸給紐約尼克後，勇士諸將此戰面對巫師，首節整體攻勢依舊強大，建立11分的雙位數領先，即便巫師在楊恩帶領下，第2節也發揮犀利攻勢，但上半場打完勇士仍以64比57取得領先。

此戰最大變數發生在第3節，全場手感火燙的巫師一哥楊恩，在此節剩下7分53秒時，一次進攻嘗試擺脫對方防守，導致腿部遭到撞擊，當下楊恩行走已經明顯不適，隨即退場接受治療，此戰無法回歸。

楊恩退場後，巫師少了後場核心，反觀勇士此戰波辛基斯回歸手感極佳，全場替補出賽25分43秒，就轟下30分、5籃板、4助攻、2抄截、3阻攻表現全面。加上梅爾頓（De'Anthony Melton）27分、5籃板、4助攻、2抄截，最終幫助勇士以8分之差贏球，終於終止近期5連敗。

輸球的巫師則苦吞12連敗，楊恩受傷離場前表現出色，先發出賽21分11秒就共下21分、5助攻，庫利巴利（Bilal Coulibaly）則有21分、8籃板、4助攻，新秀萊里（Will Riley）也有21分、4籃板、5助攻。

▲勇士波辛基斯、老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲老鷹楊恩表現出色，但又在下半場傷退。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士波辛基斯老鷹楊恩

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