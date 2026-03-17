韓媒點出殘酷差距！台灣3年球速暴增6.3公里　韓國幾乎原地踏步

▲韓國隊投手郭斌。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）雖然睽違17年再闖8強，但8強首戰就以0比10遭多明尼加提前扣倒出局。據韓國媒體《Spochoo》撰文報導，韓國這次雖在備戰流程與整體內容上比以往更完整，卻也暴露出一項相當刺眼的問題，那就是投手球速幾乎停滯不前；反觀台灣短短3年內平均球速暴增6.3公里，差距已愈來愈明顯。

報導引述棒球數據分析媒體《Diego Baseball》統計指出，本屆小組賽期間，韓國投手群速球平均球速僅146.2公里，在20支參賽隊伍中排名第17，僅比尼加拉瓜、澳洲與捷克快。同組的日本平均球速達151.7公里，台灣則有150.2公里。若比較2023年與2026年變化，台灣從143.9公里提升到150.2公里，整整增加6.3公里；韓國卻只從146.1公里微幅增加到146.2公里，幾乎等於原地踏步。

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相關議題《體育朝鮮》也以「『韓國從第14掉到第18，台灣從第18衝到第7』 在速度的時代，唯獨KBO逆勢倒退」為題報導，文中劈頭就提到「控球當然是基本，但球速當然是越快越好。」過去有人問時任韓華鷹總教練金寅植，對投手來說，控球與球速哪個更重要時，他給出了這個「標準答案」。過去有柳賢振等王牌，但從這次世界棒球經典賽（WBC）來看，反而很難不讓人覺得韓國棒球正在退步。

此外，C組投手平均球速前10名中，日本占5人、台灣占3人，韓國只有郭斌與高佑錫擠進榜單。四縫線速球使用率方面，日本40%、台灣45%，韓國卻只有34%。報導直言，韓國對日本一戰之所以大量依賴變化球、不敢持續用速球對決，某種程度也反映出投手群對用快速球壓制對手缺乏足夠信心。

韓媒《Spochoo》也提到，韓國不是完全沒有火球男，而是部分人選根本無法出賽。包括安佑鎮、文東珠因肩傷缺陣，原本被設定為終結者的萊利．歐布萊恩也傷退，等於少了3名有能力投出160公里等級球速的投手。不過報導認為，這不能成為全部理由，因為台灣這次多數投手也是小聯盟體系球員，球速與壓制力卻已足以讓韓國打者感到棘手。

文章也特別點出，韓國其實不是沒有提升空間。郭斌靠著調整投球機制、縮短手臂揮動幅度後，球速明顯成長，本屆最快更飆到157.6公里，成為C組最具代表性的火球男；蘇型俊平均球速也比3年前快了3公里。韓媒認為，這證明無論透過機制改造或身體條件強化，球速都是可以進步的，問題在於韓國棒球整體養成思維依舊過於封閉。

《Spochoo》直言，韓國若想在2027年世界12強賽搶下亞洲唯一一張直通2028年洛杉磯奧運的門票，就必須同時跨過日本與台灣。這次WBC，韓國投手群5戰共挨10轟、投出22次保送，團隊防禦率5.91，是所有8強球隊中最差，球速也是最慢。既然已經靠著更好的準備過程重返8強，下一步要解決的，顯然不只是晉級，而是如何真正追上世界棒球的速度革命。