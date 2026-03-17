運動雲

>

韓媒點出殘酷差距！台灣3年球速暴增6.3公里　韓國幾乎原地踏步

▲韓國隊投手郭斌。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國隊投手郭斌。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）雖然睽違17年再闖8強，但8強首戰就以0比10遭多明尼加提前扣倒出局。據韓國媒體《Spochoo》撰文報導，韓國這次雖在備戰流程與整體內容上比以往更完整，卻也暴露出一項相當刺眼的問題，那就是投手球速幾乎停滯不前；反觀台灣短短3年內平均球速暴增6.3公里，差距已愈來愈明顯。

報導引述棒球數據分析媒體《Diego Baseball》統計指出，本屆小組賽期間，韓國投手群速球平均球速僅146.2公里，在20支參賽隊伍中排名第17，僅比尼加拉瓜、澳洲與捷克快。同組的日本平均球速達151.7公里，台灣則有150.2公里。若比較2023年與2026年變化，台灣從143.9公里提升到150.2公里，整整增加6.3公里；韓國卻只從146.1公里微幅增加到146.2公里，幾乎等於原地踏步。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相關議題《體育朝鮮》也以「『韓國從第14掉到第18，台灣從第18衝到第7』　在速度的時代，唯獨KBO逆勢倒退」為題報導，文中劈頭就提到「控球當然是基本，但球速當然是越快越好。」過去有人問時任韓華鷹總教練金寅植，對投手來說，控球與球速哪個更重要時，他給出了這個「標準答案」。過去有柳賢振等王牌，但從這次世界棒球經典賽（WBC）來看，反而很難不讓人覺得韓國棒球正在退步。

此外，C組投手平均球速前10名中，日本占5人、台灣占3人，韓國只有郭斌與高佑錫擠進榜單。四縫線速球使用率方面，日本40%、台灣45%，韓國卻只有34%。報導直言，韓國對日本一戰之所以大量依賴變化球、不敢持續用速球對決，某種程度也反映出投手群對用快速球壓制對手缺乏足夠信心。

韓媒《Spochoo》也提到，韓國不是完全沒有火球男，而是部分人選根本無法出賽。包括安佑鎮、文東珠因肩傷缺陣，原本被設定為終結者的萊利．歐布萊恩也傷退，等於少了3名有能力投出160公里等級球速的投手。不過報導認為，這不能成為全部理由，因為台灣這次多數投手也是小聯盟體系球員，球速與壓制力卻已足以讓韓國打者感到棘手。

文章也特別點出，韓國其實不是沒有提升空間。郭斌靠著調整投球機制、縮短手臂揮動幅度後，球速明顯成長，本屆最快更飆到157.6公里，成為C組最具代表性的火球男；蘇型俊平均球速也比3年前快了3公里。韓媒認為，這證明無論透過機制改造或身體條件強化，球速都是可以進步的，問題在於韓國棒球整體養成思維依舊過於封閉。

《Spochoo》直言，韓國若想在2027年世界12強賽搶下亞洲唯一一張直通2028年洛杉磯奧運的門票，就必須同時跨過日本與台灣。這次WBC，韓國投手群5戰共挨10轟、投出22次保送，團隊防禦率5.91，是所有8強球隊中最差，球速也是最慢。既然已經靠著更好的準備過程重返8強，下一步要解決的，顯然不只是晉級，而是如何真正追上世界棒球的速度革命。

關鍵字： 標籤:WBC韓國投手球速台灣棒球奧運資格2026WBC2026WBC日韓2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

委內瑞拉4比2逆轉義大利！首闖WBC冠軍戰寫下隊史新頁

委內瑞拉4比2逆轉義大利！首闖WBC冠軍戰寫下隊史新頁

多明尼加、委內瑞拉率先搶下奧運席次！中華隊還有兩條路搶門票

多明尼加、委內瑞拉率先搶下奧運席次！中華隊還有兩條路搶門票

松坂大輔談日本武士衛冕失利：日職該導入投球計時

松坂大輔談日本武士衛冕失利：日職該導入投球計時

義大利游擊手「影帝級」假動作迷惑跑者！助攻雙殺驚艷全場

義大利游擊手「影帝級」假動作迷惑跑者！助攻雙殺驚艷全場

辜仲諒宴請中華隊教練團　發1000萬獎金慰勞教練團與球員

辜仲諒宴請中華隊教練團　發1000萬獎金慰勞教練團與球員

主審判好球大傻眼！佩多莫：他自己知道判錯　PCA曝真實反應

主審判好球大傻眼！佩多莫：他自己知道判錯　PCA曝真實反應

大谷翔平IG發聲了！致謝球迷也感謝對手　無緣奪冠深感自身不足

大谷翔平IG發聲了！致謝球迷也感謝對手　無緣奪冠深感自身不足

TEAM TAIWAN打響全球！　幕後推手曝光

TEAM TAIWAN打響全球！　幕後推手曝光

義大利突換先發！諾拉掛帥　教頭直言：憑直覺決定

義大利突換先發！諾拉掛帥　教頭直言：憑直覺決定

「我懂球迷為何生氣」德羅薩挺ABS　史密斯「偷好球」太強

「我懂球迷為何生氣」德羅薩挺ABS　史密斯「偷好球」太強

【台灣尚勇！】台韓戰在東京巨蛋外聽超大聲應援好感動QAQ

熱門新聞

委內瑞拉4比2逆轉義大利！首闖WBC冠軍戰寫下隊史新頁

多明尼加、委內瑞拉率先搶下奧運席次！中華隊還有兩條路搶門票

松坂大輔談日本武士衛冕失利：日職該導入投球計時

義大利游擊手「影帝級」假動作迷惑跑者！助攻雙殺驚艷全場

辜仲諒宴請中華隊教練團　發1000萬獎金慰勞教練團與球員

主審判好球大傻眼！佩多莫：他自己知道判錯　PCA曝真實反應

讀者回應

﻿

熱門新聞

1委內瑞拉首闖WBC冠軍戰！寫隊史新頁

2多、委確定前進奧運！台灣拚後續資格

3松坂大輔談日本敗因：投球計時+時差

4義大利游擊「影帝」假動作助攻雙殺！

5辜仲諒宴請中華隊教練團　發1000萬獎金慰勞教練團與球員

最新新聞

1金倒永可能「指定打擊」出征新賽季

2擲硬幣決定！美國奪WBC冠軍賽後攻權

3鈴木誠也返美仍跛行　開幕戰有變數

4單場轟83分　阿德巴約奪東區單周MVP

5鈴木誠也右膝傷退後發文致謝　喊話「會變更強再回來」

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

【大谷翔平上班路】俐落穿搭抵球場　對台開路先鋒？井端賣關子

《穿著Prada的惡魔》夢幻合體　安海瑟薇當場遭女魔頭無視

朴珍榮80公斤需要減肥嗎？　主廚們：這樣會昏倒欸

《KPOP獵魔女團》奪原創歌曲　感言沒講完「遭強制中斷」

【誰給你的勇氣】闖派出所說沒事啊？他轉頭比中指下場慘囉

蔡依林廈門演唱會道具頻故障　嚇到變臉...敬業繼續唱
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366