義大利游擊手「影帝級」假動作迷惑跑者！助攻雙殺驚艷全場

Sam Antonacci with another incredible deke to set up the double play #WorldBaseballClassic https://t.co/KsVvXurOmD pic.twitter.com/bf5PcE9KUc — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2026

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）4強戰16日（台灣時間17日）登場，由擊敗日本的委內瑞拉對上義大利。比賽首局就出現一次充滿「高球商」的守備，義大利游擊手安東納奇（Sam Antonacci）以假動作成功迷惑跑者，完成關鍵雙殺，引發球迷熱議。

本屆賽事掀起黑馬旋風的義大利，首度闖進4強戰就展現細膩守備。1局上委內瑞拉進攻，1出局一壘有人，阿拉耶茲（Luis Arraez）擊出中外野飛球，中外野手馬西（Jakob Marsee））直接接殺後迅速回傳一壘，跑者來不及回壘，形成雙殺。

不過這次雙殺的關鍵，其實來自游擊手安東納奇的「隱形助攻」。他在球飛往中外野時，刻意在二壘附近做出撲接假動作，製造球可能落地的錯覺，成功干擾跑者判斷，延誤回壘時機。

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事實上，安東納奇在預賽對墨西哥時就曾使用類似戰術。當時擔任轉播球評的內川聖一也指出，「游擊手做出要接球的動作，讓跑者一瞬間猶豫，判斷慢了一拍。」

這次「假撲接」再次成功奏效，也在社群平台掀起討論，不少球迷大讚高球商，「又是安東納奇的騙術守備，球商太高了」「短期賽真的很容易被這種假動作騙到」「他這招在大聯盟也能用」「用假動作遮住跑者視線，太聰明了」

安東納奇目前名列白襪農場第9號新秀。他在春訓與經典賽期間以靈活打法與多守位能力吸引高度關注，逐漸嶄露頭角。

白襪總管蓋茲（Chris Getz）對他的成長給予高度評價，「他留下非常深刻的印象，從一開始就能感受到他那種能幫助球隊贏球的比賽風格。」

安東納奇去年在小聯盟迎來爆發球季，3個層級累積48次盜壘，並有多達39次觸身球，展現積極上壘與強悍對抗性格。進入今年春訓後，他的長打能力逐漸浮現，在仙人掌聯盟賽事中曾從泰昂（Jameson Taillon）、畢比（Tanner Bibee）等投手手中開轟，經典賽對美國曾擊出2分砲。

▲安東納奇（Sam Antonacci）以假動作干擾跑者判斷，助義大利完成關鍵雙殺 。（圖／達志影像／美聯社）