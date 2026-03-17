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賈吉一句話震撼球迷！直言WBC氣氛「比世界大賽更大、更棒」

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國隊在世界棒球經典賽（WBC）4強賽以2比1擊敗多明尼加，挺進冠軍戰後，隊長賈吉（Aaron Judge）一席話再度引發熱議。根據《美聯社》報導，這位洋基重砲賽後直言，WBC現場氛圍「比世界大賽更大、更棒」，並強調球迷為國家、為球星吶喊的熱情，是任何比賽都無法取代的體驗。

賈吉表示，「我打過的世界大賽，再看看這裡的觀眾，還有我們對上墨西哥時的觀眾，這裡比世界大賽更大、更棒。」他直言，能代表國家出賽、感受球迷以國家為名義投入的激情，那種氛圍無與倫比，「沒有任何東西能和這相比。」

這場美國對多明尼加的4強戰堪稱星光熠熠，雙方先發共20人當中，有17人曾入選全明星，累積56次全明星資歷，還合計擁有5座MVP、1座賽揚獎、5座年度新人與3座打擊王頭銜。比賽在邁阿密LoanDepot Park吸引36,337名觀眾進場，美國靠韓德森（Gunnar Henderson）與安東尼（Roman Anthony）開轟逆轉，最終驚險勝出。

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賈吉也透露，自己從小在後院打球時，就會幻想這樣的大場面，如今真的站上來，依舊會起雞皮疙瘩。他說，每場比賽都會刻意停一下看看四周、感受現場氣氛，「能站在這樣的舞台上比賽，真的讓人很感激，也很幸福。」

此話一出，X上隨即出現大量討論，有人寫道：「我一直在等世界第一的野手說出這種話」、「MLB相關人士可能要生氣了吧」、「真想看決賽上演大谷對賈吉」、「和世界大賽不一樣，這真的是背負整個國家在打」、「這發言很驚人吧」、「由賈吉講出來意義完全不同」、「沒想到他會講到這個程度」、「球界頂級球星講這種話，影響真的很大」、「我不知道他是不是指『更大 』是指規模還是其他，但世界棒球經典賽比世界大賽好太多了，氣氛更好了。」也有球迷笑言，「是因為他輸掉了世界大賽嗎？」、「如果我從未贏得過世界大賽，我也會這麼說。」、「他指的是觀眾人數，而非整個賽事」，回響相當熱烈。

關鍵字： WBC賈吉美國隊世界大賽棒球2026WBC2026WBC列強

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