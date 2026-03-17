運動雲

>

辜仲諒宴請中華隊教練團　發1000萬獎金慰勞教練團與球員

▲辜仲諒宴請中華隊教練團。（圖／中華棒協提供）

▲辜仲諒宴請中華隊教練團。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中華隊在第六屆世界棒球經典賽（WBC）繳出2勝2敗成績，並以5比4擊敗韓國隊，終結20年來在WBC對韓國一勝難求的困境，為台灣棒球寫下嶄新的一頁，也讓全國球迷深受感動。中華民國棒球協會理事長辜仲諒於昨（16）日特別宴請中華隊教練團，席間就如何改善環境、提升整體實力等議題交換意見。

辜仲諒表示，為肯定中華隊展現團結一致、永不放棄的拚戰精神，將發放新台幣1000萬元獎金，慰勞教練團、球員及後勤團隊的辛勞與付出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

辜仲諒指出，台灣棒球的發展歷程並非一路順遂，過去曾歷經職棒假球事件的黑暗時期，重創社會對棒球的信任與榮耀。所幸在許多企業持續投入、基層棒球工作者努力耕耘，以及廣大球迷始終不離不棄的支持下，讓無數懷抱夢想的孩子得以繼續走在棒球這條路上。中華隊本屆從挫折中重新振作、逆勢奮戰，最終擊退韓國隊，絕非偶然，而是長年深耕基層，加上球員、教練與後勤團隊堅持信念、默默耕耘所累積出的成果。

辜仲諒進一步表示，中華隊多年來在各項國際賽事中所展現的韌性與傳承精神，讓台灣棒球即使身處困境，仍持續尋求突破。面對低潮與質疑，球隊始終承受巨大壓力、全力以赴。本屆賽事雖未能挺進複賽，但球員們以熱血與拚勁，再度凝聚全台灣的期待與向心力，也為台灣棒球帶來深刻反思與重新出發的能量。對於Team Taiwan未來再次躍起，我們共同拭目以待。

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

委內瑞拉4比2逆轉義大利！首闖WBC冠軍戰寫下隊史新頁

委內瑞拉4比2逆轉義大利！首闖WBC冠軍戰寫下隊史新頁

多明尼加、委內瑞拉率先搶下奧運席次！中華隊還有兩條路搶門票

多明尼加、委內瑞拉率先搶下奧運席次！中華隊還有兩條路搶門票

松坂大輔談日本武士衛冕失利：日職該導入投球計時

松坂大輔談日本武士衛冕失利：日職該導入投球計時

義大利游擊手「影帝級」假動作迷惑跑者！助攻雙殺驚艷全場

義大利游擊手「影帝級」假動作迷惑跑者！助攻雙殺驚艷全場

辜仲諒宴請中華隊教練團　發1000萬獎金慰勞教練團與球員

辜仲諒宴請中華隊教練團　發1000萬獎金慰勞教練團與球員

主審判好球大傻眼！佩多莫：他自己知道判錯　PCA曝真實反應

主審判好球大傻眼！佩多莫：他自己知道判錯　PCA曝真實反應

大谷翔平IG發聲了！致謝球迷也感謝對手　無緣奪冠深感自身不足

大谷翔平IG發聲了！致謝球迷也感謝對手　無緣奪冠深感自身不足

TEAM TAIWAN打響全球！　幕後推手曝光

TEAM TAIWAN打響全球！　幕後推手曝光

義大利突換先發！諾拉掛帥　教頭直言：憑直覺決定

義大利突換先發！諾拉掛帥　教頭直言：憑直覺決定

「我懂球迷為何生氣」德羅薩挺ABS　史密斯「偷好球」太強

「我懂球迷為何生氣」德羅薩挺ABS　史密斯「偷好球」太強

【這一轉太可怕】轎車未注意路況直接轉彎　機車騎士慘被撞飛！

熱門新聞

委內瑞拉4比2逆轉義大利！首闖WBC冠軍戰寫下隊史新頁

多明尼加、委內瑞拉率先搶下奧運席次！中華隊還有兩條路搶門票

松坂大輔談日本武士衛冕失利：日職該導入投球計時

義大利游擊手「影帝級」假動作迷惑跑者！助攻雙殺驚艷全場

辜仲諒宴請中華隊教練團　發1000萬獎金慰勞教練團與球員

主審判好球大傻眼！佩多莫：他自己知道判錯　PCA曝真實反應

讀者回應

﻿

熱門新聞

1委內瑞拉首闖WBC冠軍戰！寫隊史新頁

2多、委確定前進奧運！台灣拚後續資格

3松坂大輔談日本敗因：投球計時+時差

4義大利游擊「影帝」假動作助攻雙殺！

5辜仲諒宴請中華隊教練團　發1000萬獎金慰勞教練團與球員

最新新聞

1金倒永可能「指定打擊」出征新賽季

2擲硬幣決定！美國奪WBC冠軍賽後攻權

3鈴木誠也返美仍跛行　開幕戰有變數

4單場轟83分　阿德巴約奪東區單周MVP

5鈴木誠也右膝傷退後發文致謝　喊話「會變更強再回來」

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

【大谷翔平上班路】俐落穿搭抵球場　對台開路先鋒？井端賣關子

《穿著Prada的惡魔》夢幻合體　安海瑟薇當場遭女魔頭無視

朴珍榮80公斤需要減肥嗎？　主廚們：這樣會昏倒欸

《KPOP獵魔女團》奪原創歌曲　感言沒講完「遭強制中斷」

【誰給你的勇氣】闖派出所說沒事啊？他轉頭比中指下場慘囉

蔡依林廈門演唱會道具頻故障　嚇到變臉...敬業繼續唱
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366