辜仲諒宴請中華隊教練團　發1000萬獎金慰勞教練團與球員

▲辜仲諒宴請中華隊教練團。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中華隊在第六屆世界棒球經典賽（WBC）繳出2勝2敗成績，並以5比4擊敗韓國隊，終結20年來在WBC對韓國一勝難求的困境，為台灣棒球寫下嶄新的一頁，也讓全國球迷深受感動。中華民國棒球協會理事長辜仲諒於昨（16）日特別宴請中華隊教練團，席間就如何改善環境、提升整體實力等議題交換意見。

辜仲諒表示，為肯定中華隊展現團結一致、永不放棄的拚戰精神，將發放新台幣1000萬元獎金，慰勞教練團、球員及後勤團隊的辛勞與付出。

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辜仲諒指出，台灣棒球的發展歷程並非一路順遂，過去曾歷經職棒假球事件的黑暗時期，重創社會對棒球的信任與榮耀。所幸在許多企業持續投入、基層棒球工作者努力耕耘，以及廣大球迷始終不離不棄的支持下，讓無數懷抱夢想的孩子得以繼續走在棒球這條路上。中華隊本屆從挫折中重新振作、逆勢奮戰，最終擊退韓國隊，絕非偶然，而是長年深耕基層，加上球員、教練與後勤團隊堅持信念、默默耕耘所累積出的成果。

辜仲諒進一步表示，中華隊多年來在各項國際賽事中所展現的韌性與傳承精神，讓台灣棒球即使身處困境，仍持續尋求突破。面對低潮與質疑，球隊始終承受巨大壓力、全力以赴。本屆賽事雖未能挺進複賽，但球員們以熱血與拚勁，再度凝聚全台灣的期待與向心力，也為台灣棒球帶來深刻反思與重新出發的能量。對於Team Taiwan未來再次躍起，我們共同拭目以待。