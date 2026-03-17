日本武士換帥恐成燙手山芋！井端卸任後誰來接　日媒點出最大隱憂

▲WBC日本隊井端弘和在記者會上鞠躬。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

日本武士隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）止步8強，寫下隊史最差成績之一，總教練井端弘和也表明將在5月合約到期後卸任。只是比起敗戰本身，日媒更關注的是另一個更現實的問題：這支日本武士隊，下一任總教練到底誰敢接？

根據《週刊女性PRIME》報導，日本武士隊雖然是日本棒球最高榮譽之一，但實際上，國家隊監督近年早已成為高風險職位。帶得好，像栗山英樹2023年率隊奪冠，就會被捧成名將；一旦沒打出成績，外界批評、球迷壓力、贊助商觀感全都會直接落在總教練身上，甚至連家人都可能遭波及。也因此，這份工作雖然光鮮，實際上卻越來越像「燙手山芋」。

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報導指出，井端當年接下兵符，其實就是在這樣的背景下上任。後來才把目光轉向當時正帶U-12、U-15代表隊的井端。他長年指導次世代國手候補，能力受到肯定，加上球隊也想進行年輕化，因此最後選中了他。但即便如此，他一開始也不是一口答應，而是在深思熟慮後，抱著「總得有人來做」的心情接下這個位置。

如今井端退場後，同樣的難題又回來了。日媒認為，日本接下來還有2027年Premier12、2028年洛杉磯奧運等重大國際賽，理論上應該儘快確立新任主帥，但真正符合條件的人選並不多。除了戰術與帶兵能力，日本武士隊總教練還必須具備足夠知名度、人氣，以及能壓住大聯盟與全明星級球員的份量，這讓選帥難度變得更高。

報導也提到，井端本身在現役時代與執教路上，一直以紮實、理論清楚著稱，但國家隊頂級舞台終究不同於基層或青年層級。面對像大谷翔平、近藤健介這樣的明星球員，總教練不只要會排兵布陣，還得是能在關鍵時刻穩住休息室、激發球員心理層面的「Motivator（激勵者）」。這也讓外界開始思考，下一任主帥是否該從更有國際資歷、甚至具大聯盟背景的人物中尋找。

《週刊女性PRIME》直言，日本棒球或許已到了該重新思考國家隊人事布局的時候。畢竟未來國際賽若持續由大聯盟球星主導，日本武士隊若還想重返世界之巔，光是找到一位願意接下這個位置的人，恐怕就已經是第一道難關。