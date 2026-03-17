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委內瑞拉4比2逆轉義大利！首闖WBC冠軍戰寫下隊史新頁

▲委內瑞拉蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）4局開轟，為球隊追回分數。（圖／達志影像／美聯社）

▲委內瑞拉蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）4局開轟，為球隊追回分數。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）4強義大利對委內瑞拉之戰今上午8點開打。委內瑞拉在7局上演逆轉戲碼，2出局後靠著連續4支安打灌進3分，最終以4比2擊敗義大利，隊史首次闖進決賽，將與美國爭奪冠軍。

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義大利在2局下發動攻勢，德森佐（Zach Dezenzo）率先敲安上壘後，卡格里安諾（Jac Caglianone）、費雪（Andrew Fischer）接連選到四壞球形成滿壘，多拉齊歐（J.J. D’Orazio）再獲保送，擠回本場第1分。

委內瑞拉先發右投蒙特羅控球失準，連續投出保送後退場，改由桑契斯（Ricardo Sánchez）接替登板。義大利攻勢持續，諾里（Dante Nori）擊出滾地球形成野手選擇，再添1分打點。義大利單局僅敲出1支安打，但靠3次保送攻下2分，取得2比0領先。

4局上委內瑞拉展開反攻，蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）在一出局後轟出左中外野陽春全壘打，追回1分。儘管托瑞斯（Gleyber Torres）隨後敲出安打延續攻勢，但義大利守備穩住陣腳，未再失分。

比賽進行至5局時出現驚險畫面，一記投球直接擊中主審面罩，引發現場一陣騷動。

5局1出局、無人上壘時，義大利打者伯提（Jon Berti）站上打擊區，委內瑞拉右投阿維拉（Luinder Avila）投出一顆時速158公里的快速球，卻不慎直接擊中主審利哈克（Jeremie Rehak）的面罩。

突如其來的衝擊讓全場一度陷入緊張氣氛，捕手也立即上前關心。隨後投捕與裁判團一同在投手丘前確認狀況，比賽短暫中斷約1分40秒，在確認主審無大礙後，賽事恢復進行。

7局上，委內瑞拉在2出局後展開猛烈反攻，托瑞斯（Gleyber Torres）選到保送上壘，雖然接連吞下2次三振，但喬里奧（Jackson Chourio）敲出安打延續攻勢。隨後阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）擊出內野安打先追平比分，接著賈西亞（Maikel Garcia）再敲安打帶回超前分，阿拉耶茲（Luis Arraez）補上中外野安打再添1分。

委內瑞拉在2出局後連續4支安打，一口氣攻下3分逆轉，將比分改寫為4比2領先義大利。洛倫岑 (Michael Lorenzen)2出局後連挨4支安打、被逆轉後退場，尼可拉斯（Kyle Nicolas）接替登板，及時止住傷害。

8局下，委內瑞拉再換上馬查多（Andrés Machado）登板，以火球壓制義大利打線，投出三上三下，最後一個打席球速飆到99.7英里（約160公里），連續2K收尾。

9局下，義大利發動最後反攻，委內瑞拉由帕倫西亞（Daniel Palencia）接替馬查多登板關門，火球連發壓制打線，最快球速飆破100英里。義大利代打羅奇歐（Brayan Rocchio）擊出左外野飛球遭接殺後，接續兩名打者皆遭三振出局，攻勢遭到封鎖。

委內瑞拉最終守住勝利，終結義大利本屆驚奇之旅，並送給對手本屆首敗、淘汰出局。

回顧過往對戰，委內瑞拉自2006年首度交手以6比0完封取勝，2009年兩度交手分別以7比0、10比1再度壓制對手；2017年雖遭遇激戰，仍以11比10險勝，並在加賽中以4比3逆轉搶下晉級門票。加上本屆4強戰再度勝出，委內瑞拉對義大利已寫下6連勝不敗紀錄，堪稱「完全壓制」。

▲義大利先發投手諾拉（Aaron Nola）在WBC 4強戰對委內瑞拉登板投球。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利先發投手諾拉（Aaron Nola）在WBC 4強戰對委內瑞拉登板投球。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： WBC義大利委內瑞拉棒球四強2026WBC2026WBC列強

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