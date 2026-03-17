費城人外野手藥檢陽性遭禁賽80場！WBC開打前就被撤出名單

▲羅哈斯（Johan Rojas）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

費城人25歲外野手羅哈斯（Johan Rojas）因藥檢呈陽性，遭大聯盟處以開季起禁賽80場的處分，也確定無法參加2026年季後賽。羅哈斯對具增強運動表現效果的禁藥「寶丹酮（Boldenone）」呈陽性反應，雖然一度提出異議申訴，最終仍遭駁回，處分正式生效。

羅哈斯原本預定代表多明尼加出戰本屆世界棒球經典賽（WBC），但其實早在大會開打前，就已被移出參賽名單。大聯盟16日正式宣布，羅哈斯違反聯盟《聯合藥物防治與治療計畫》，將自2026年例行賽開幕起禁賽80場，而且停賽期間不支薪，預計將損失39萬5305美元薪資，約可在6月25日後復出。

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寶丹酮屬於合成代謝類固醇的一種，主要常見於獸醫用藥。羅哈斯不服處分曾提出申訴，但遭獨立仲裁人駁回。除了例行賽禁賽外，他也將失去2026年季後賽資格。若以大聯盟累計成績來看，羅哈斯至今出賽250場，打擊率2成52，累計6轟、73分打點、51次盜壘，雖然打擊產出不算突出，但防守能力一直被視為他的最大價值。

大聯盟官網則進一步指出，羅哈斯最近幾週其實仍持續待在費城人春訓營，照常參加熱身賽與球隊訓練，甚至在消息正式公布前一天，還出戰對勇士的比賽。不過，早在月初傳出他可能遭禁賽的消息時，羅哈斯就已拒絕對外回應。費城人球團也發表聲明表示，完全支持大聯盟的藥物防治與治療制度，並對羅哈斯違規一事感到失望。

這起事件也連帶衝擊費城人的外野深度。官網分析，羅哈斯原本就是外野替補序列中的重要人選，若中外野新秀克勞佛（Justin Crawford）開季表現不穩或出現傷勢，羅哈斯本來有機會頂上中外野空缺。如今遭禁賽後，費城人接下來幾週很可能得另尋外野戰力補強。對球團來說，這不只是少了一名具防守價值的外野手，也讓原本就不算寬裕的外野輪替面臨更多變數。