運動雲

>

費城人外野手藥檢陽性遭禁賽80場！WBC開打前就被撤出名單

▲羅哈斯（Johan Rojas）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅哈斯（Johan Rojas）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

費城人25歲外野手羅哈斯（Johan Rojas）因藥檢呈陽性，遭大聯盟處以開季起禁賽80場的處分，也確定無法參加2026年季後賽。羅哈斯對具增強運動表現效果的禁藥「寶丹酮（Boldenone）」呈陽性反應，雖然一度提出異議申訴，最終仍遭駁回，處分正式生效。

羅哈斯原本預定代表多明尼加出戰本屆世界棒球經典賽（WBC），但其實早在大會開打前，就已被移出參賽名單。大聯盟16日正式宣布，羅哈斯違反聯盟《聯合藥物防治與治療計畫》，將自2026年例行賽開幕起禁賽80場，而且停賽期間不支薪，預計將損失39萬5305美元薪資，約可在6月25日後復出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

寶丹酮屬於合成代謝類固醇的一種，主要常見於獸醫用藥。羅哈斯不服處分曾提出申訴，但遭獨立仲裁人駁回。除了例行賽禁賽外，他也將失去2026年季後賽資格。若以大聯盟累計成績來看，羅哈斯至今出賽250場，打擊率2成52，累計6轟、73分打點、51次盜壘，雖然打擊產出不算突出，但防守能力一直被視為他的最大價值。

大聯盟官網則進一步指出，羅哈斯最近幾週其實仍持續待在費城人春訓營，照常參加熱身賽與球隊訓練，甚至在消息正式公布前一天，還出戰對勇士的比賽。不過，早在月初傳出他可能遭禁賽的消息時，羅哈斯就已拒絕對外回應。費城人球團也發表聲明表示，完全支持大聯盟的藥物防治與治療制度，並對羅哈斯違規一事感到失望。

這起事件也連帶衝擊費城人的外野深度。官網分析，羅哈斯原本就是外野替補序列中的重要人選，若中外野新秀克勞佛（Justin Crawford）開季表現不穩或出現傷勢，羅哈斯本來有機會頂上中外野空缺。如今遭禁賽後，費城人接下來幾週很可能得另尋外野戰力補強。對球團來說，這不只是少了一名具防守價值的外野手，也讓原本就不算寬裕的外野輪替面臨更多變數。

關鍵字： 禁藥事件羅哈斯費城人大聯盟禁賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

委內瑞拉4比2逆轉義大利！首闖WBC冠軍戰寫下隊史新頁

委內瑞拉4比2逆轉義大利！首闖WBC冠軍戰寫下隊史新頁

多明尼加、委內瑞拉率先搶下奧運席次！中華隊還有兩條路搶門票

多明尼加、委內瑞拉率先搶下奧運席次！中華隊還有兩條路搶門票

松坂大輔談日本武士衛冕失利：日職該導入投球計時

松坂大輔談日本武士衛冕失利：日職該導入投球計時

義大利游擊手「影帝級」假動作迷惑跑者！助攻雙殺驚艷全場

義大利游擊手「影帝級」假動作迷惑跑者！助攻雙殺驚艷全場

辜仲諒宴請中華隊教練團　發1000萬獎金慰勞教練團與球員

辜仲諒宴請中華隊教練團　發1000萬獎金慰勞教練團與球員

主審判好球大傻眼！佩多莫：他自己知道判錯　PCA曝真實反應

主審判好球大傻眼！佩多莫：他自己知道判錯　PCA曝真實反應

大谷翔平IG發聲了！致謝球迷也感謝對手　無緣奪冠深感自身不足

大谷翔平IG發聲了！致謝球迷也感謝對手　無緣奪冠深感自身不足

TEAM TAIWAN打響全球！　幕後推手曝光

TEAM TAIWAN打響全球！　幕後推手曝光

義大利突換先發！諾拉掛帥　教頭直言：憑直覺決定

義大利突換先發！諾拉掛帥　教頭直言：憑直覺決定

「我懂球迷為何生氣」德羅薩挺ABS　史密斯「偷好球」太強

「我懂球迷為何生氣」德羅薩挺ABS　史密斯「偷好球」太強

【這一轉太可怕】轎車未注意路況直接轉彎　機車騎士慘被撞飛！

熱門新聞

委內瑞拉4比2逆轉義大利！首闖WBC冠軍戰寫下隊史新頁

多明尼加、委內瑞拉率先搶下奧運席次！中華隊還有兩條路搶門票

松坂大輔談日本武士衛冕失利：日職該導入投球計時

義大利游擊手「影帝級」假動作迷惑跑者！助攻雙殺驚艷全場

辜仲諒宴請中華隊教練團　發1000萬獎金慰勞教練團與球員

主審判好球大傻眼！佩多莫：他自己知道判錯　PCA曝真實反應

讀者回應

﻿

熱門新聞

1委內瑞拉首闖WBC冠軍戰！寫隊史新頁

2多、委確定前進奧運！台灣拚後續資格

3松坂大輔談日本敗因：投球計時+時差

4義大利游擊「影帝」假動作助攻雙殺！

5辜仲諒宴請中華隊教練團　發1000萬獎金慰勞教練團與球員

最新新聞

1金倒永可能「指定打擊」出征新賽季

2擲硬幣決定！美國奪WBC冠軍賽後攻權

3鈴木誠也返美仍跛行　開幕戰有變數

4單場轟83分　阿德巴約奪東區單周MVP

5鈴木誠也右膝傷退後發文致謝　喊話「會變更強再回來」

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

【大谷翔平上班路】俐落穿搭抵球場　對台開路先鋒？井端賣關子

《穿著Prada的惡魔》夢幻合體　安海瑟薇當場遭女魔頭無視

朴珍榮80公斤需要減肥嗎？　主廚們：這樣會昏倒欸

《KPOP獵魔女團》奪原創歌曲　感言沒講完「遭強制中斷」

【誰給你的勇氣】闖派出所說沒事啊？他轉頭比中指下場慘囉

蔡依林廈門演唱會道具頻故障　嚇到變臉...敬業繼續唱
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366