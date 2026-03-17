道奇山本由伸歸隊！連兩年擔任開幕戰先發　挑戰日本人首見紀錄

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇投手山本由伸17日（台灣時間，下同）回到春訓營報到，總教練羅伯斯（Dave Roberts）也在練習前正式宣布，將由他擔任3月27日對響尾蛇的開幕戰先發。這不僅是山本連續第2年扛下開幕投手重任，也讓他有機會挑戰寫下日本投手史上首次「連兩年拿下開幕戰勝投」紀錄。

羅伯斯談到這項決定時直言，「這是相當簡單的決定。」他也強調，能擔任開幕戰先發本來就是很高的榮譽，「去年他是在客場擔任開幕投手，但這次是在主場開幕戰，這對他來說會是很特別的事。」

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山本去年首度在大聯盟擔任開幕戰先發，當時在東京巨蛋對上小熊，主投5局失1分，並在與今永昇太的日本投手對決中拿下勝投，替球季開出漂亮序幕。整個2025年球季，他出賽30場，繳出12勝8敗、防禦率2.49的成績，在國聯賽揚獎票選中排名第3，僅次於史金恩斯（Paul Skenes）與桑契斯（Cristopher Sánchez）。

更驚人的是山本在季後賽的表現，他在季後賽先發6場，拿下5勝1敗、防禦率1.45，還連續兩場完投勝。世界大賽中更出賽3場、豪取3勝，最後獲選系列賽MVP，成為道奇完成2連霸的重要王牌。

日本投手過去曾連續兩年擔任大聯盟開幕戰先發的，包括野茂英雄、田中將大、達比修有與大谷翔平，山本成為第5人。不過，若他能繼去年之後再拿下開幕戰勝投，就將成為日本投手史上第一位連兩年在開幕戰都奪勝的投手。