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WBC 4強開打！不敗義大利強碰委內瑞拉豪華打線

▲義大利主砲帕斯昆提諾（Vinnie Pasquantino）單場轟出3支全壘打，寫下WBC史上第一人紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利「濃縮咖啡軍團」5連勝不敗晉級4強，挑戰委內瑞拉。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）4強戰開打，義大利與委內瑞拉正面交鋒，爭奪決賽門票。義大利以5戰全勝之姿強勢晉級，成為本屆唯一不敗之師；委內瑞拉則由大聯盟星光打線領軍，團隊OPS高達0.982，雙方火力與投手對決備受關注。

義大利本屆賽事堪稱最大黑馬，「濃縮咖啡軍團」一路挺進4強寫下隊史新頁，不僅首度晉級準決賽，更以5勝0敗維持全勝紀錄，氣勢正旺。球隊長打火力驚人，全隊全壘打數僅次於多明尼加，其中帕斯昆提諾（Vinnie Pasquantino）對墨西哥單場3轟最具代表性，諾里（Dante Nori）也貢獻2轟。

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此戰義大利推出右投諾拉（Aaron Nola）先發，他在分組賽曾繳出5局無失分好投，將面對委內瑞拉火力兇猛的打線考驗。

委內瑞拉則是自2009年後再度闖進4強，本屆戰績4勝1敗，唯一敗績來自多明尼加。陣中由阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）、賈西亞（Maikel Garcia）與阿拉耶茲（Luis Arraez）領軍，打線穩定輸出；游擊手托瓦（Ezequiel Tovar）在8強對日本一戰有關鍵表現，成為晉級功臣。

投手方面，委內瑞拉預計由25歲右投蒙特羅（Keider Montero）掛帥先發，而效力韓職培證英雄的德赫蘇斯（Enmanuel De Jesus）則在本屆表現亮眼，甚至被看好有機會擠進老虎隊開季名單。

雙方歷史交手紀錄，委內瑞拉過去在2006、2009年曾3戰全勝壓制義大利，但近年對戰逐漸接近。2017年經典賽兩隊曾上演經典激戰，包括延長賽與排名加賽，競爭激烈。

兩隊先發打線

委內瑞拉

阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）RF

賈西亞（Maikel Garcia）3B

阿拉耶茲（Luis Arraez）1B

蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）DH

托瓦（Ezequiel Tovar）SS

托瑞斯（Gleyber Torres）2B

阿布瑞尤（Wilyer Abreu）LF

康崔拉斯（William Contreras）C

喬里奧（Jackson Chourio）CF

義大利

安東納奇（Sam Antonacci）SS

伯提（Jon Berti）2B

馬西（Jakob Marsee）CF

帕斯昆提諾（Vinnie Pasquantino）1B

德森佐（Zach Dezenzo）DH

卡格里安諾（Jac Caglianone）RF

費雪（Andrew Fischer）3B

多拉齊歐（J.J. D’Orazio）C

諾里（Dante Nori）LF

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