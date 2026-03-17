辜仲諒卸任倒數　棒協接班布局浮現

▲賴總統日前首度前往台北大巨蛋台日棒球交流賽觀戰。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

被台灣視為國球的棒球，在國際賽事表現愈來愈好，隨著中職會長蔡其昌與棒協理事長辜仲諒任期將屆，蔡任期至明年2月，辜任期到今年5月底，預計9月中旬亞運結束後離任，接棒人選備受關注，外界更有呼聲希望2人續任。

對此，熟悉中職生態的體育界人士指出，要讓蔡其昌延任、續任，有很多種方式可以處理，曾被提出討論的方法包括修改聯盟章程、改聯盟名稱，或由各球團另外成立一家新公司，再由公司成立基金會，如此一來，之後在商業機制上也會比較方便靈活，作法不是問題，但關鍵在於各球團要有共識，並進一步修改章程。本刊掌握，針對新會長人選，各球團可能在8、9月再啟動討論，目前也未有爭取者展開拜票。

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▲中信育樂董事長陳國恩（圖）被點名，在辜仲諒任滿後接棒協理事長。

至於棒協新任理事長人選同樣引發關注，媒體點名前經濟部長郭智輝有意爭取擔任下屆理事長，本刊則掌握，中信育樂董事長陳國恩也是被看好的人選，陳國恩被認為最有可能承襲辜仲諒的領導作風，讓棒協變動較小，但能否獲各會員系統支持，仍有待觀察。

▲經濟部長郭智輝（圖）未否認角逐棒協理事長傳言，更表示只要有機會，願為體育注入更多資源。



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