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「都是你害的」侍JAPAN遭網暴　球員工會二度警告：將採法律行動

▲伊藤大海。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊藤大海。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

日本隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）8強賽以5比8不敵委內瑞拉，無緣連霸，止步8強。賽後網路上出現大量批評聲浪，甚至演變為針對特定球員的誹謗中傷，日本職棒球員工會為此二度發出警告，強調不排除採取法律行動。

該場比賽日本隊一度以5比4領先，但6局上由投手伊藤大海接替登板時，因發生「投球計時違規（Pitch Clock）」打亂節奏，隨後遭連續安打與3分砲逆轉戰局，最終吞敗。由於關鍵失分出現在他登板後，賽後成為部分球迷指責的對象。

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伊藤大海的社群平台湧入大量負面留言，包括「都是你害的輸球」、「這樣也能拿澤村賞嗎」、「代表日本卻打成這樣要怎麼負責」等言論，引發爭議。

不僅如此，總教練井端弘和與在9局代打上場、最終吞下見逃三振的近藤健介，同樣遭到網友攻擊。有球迷留言批評「看起來完全沒有氣勢」、「怎麼還能這樣上場」、「打不出來就讓給別人」等，網路風向逐漸失控。

對此，日本職棒球員工會發表聲明指出，本屆賽事已透過AI系統進行網路監控與證據保全，針對惡意誹謗中傷的貼文，將採取嚴正措施，必要時不排除進行法律追訴。工會在賽後已發出警告，並於16日再度強調「法的對應」，顯示態度轉趨強硬。

關鍵字： 日本隊2026WBC伊藤大海網路霸凌職棒工會2026WBC日韓

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