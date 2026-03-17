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TEAM TAIWAN打響全球！　幕後推手曝光

近年出征國際賽，從球員到後勤人員備受禮遇，搭機也被安排商務艙，讓球員感受到尊榮感。（翻攝陳冠宇IG）

▲近年出征國際賽，從球員到後勤人員備受禮遇，搭機也被安排商務艙，讓球員感受到尊榮感。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中職與棒協過去屢因組訓、主導權、待遇等問題惡鬥，直到辜仲諒接掌棒協不久，旋即在2019年與時任中職會長的吳志揚簽署合作協議書，確立世界12強、WBC、奧運等一級賽事，由中職統籌選拔與訓練作業，以組成最強國家隊為目標。2021年1月蔡其昌接棒中職聯盟會長，不但延續這項傳統，更將它發揚光大。

包括12強、WBC選訓委員會雖由中職主導，蔡其昌也沒忘記邀請棒協一同集思廣益，與棒協合作支援後勤及情蒐工作，更是做到讓球員及教練團都有感。

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職棒隊經常會與基層棒球員互動交流，進行經驗傳承。（翻攝就是棒臉書）

▲職棒隊經常會與基層棒球員互動交流，進行經驗傳承。

棒協在國際一級賽事扮演支援後勤角色，在國內5級賽事則回歸主力，作為理事長的辜仲諒更是勤於出席觀賽，堪稱無役不與。林宗成觀察，辜盼拓展打棒球的人口，以利人才拔尖，因此很關心偏鄉及各地區的基礎棒球設備，更指示只要棒協接獲反映，就要迅速協助進行改善，讓各級棒球隊很有感。

不僅如此，為強化台灣球員的打擊技巧，棒協也經常邀請美、日教練來台，請各級教練及球員參與打擊講座，希望從根本開始提升打擊觀念與技巧。

儘管已高齡85歲，王貞治依舊積極推動棒球運動精神。（總統府提供）

▲儘管已高齡85歲，王貞治依舊積極推動棒球運動精神。


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