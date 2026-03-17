運動雲

>

大谷翔平回道奇了！羅伯斯曝調整計畫 開季有「投球限制」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊大谷翔平於16日（台灣時間17日）返回位於球隊春訓基地。總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露大谷接下來的調整計畫。

美國運動網站《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）在X（前推特）上表示，「羅伯斯總教練透露，大谷翔平預計將在數日內以打者身分回歸出賽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於19日（台灣時間20日）為休兵日，因此他在18日（台灣時間19日）主場對巨人隊的比賽中出賽的可能性相當高。 至於投球方面，大谷預計也會進行牛棚投球練習，不過是否會在亞利桑那春訓的仙人掌聯盟（Cactus League）登板仍未確定。報導指出，羅伯斯預估，大谷在開季初期至少可以投3至4局。

大谷為了參加世界棒球經典賽（WBC），於2月26日加入日本代表隊。雖然多次被目擊在場上進行傳接球，但調整過程受到嚴格控管，幾乎沒有牛棚練投等相關資訊曝光。直到移師佛羅里達州邁阿密後，他於12日（台灣時間13日）進行實戰打擊練習（Live BP），在設定投4局的情況下共投59球，被擊出2支安打、送出7次三振，整體調整狀況順利。

此外，大聯盟官網指出，雖然日本隊在WBC提前出局，但也讓大谷能更早回歸球隊、投入春訓調整，反而成為正面因素。報導提到，大谷很有可能在22至24日（台灣時間23至25日）對天使隊的系列賽中登板。

關鍵字： 大谷翔平2026WBC日韓羅伯斯投打調整2026WBC

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

多明尼加、委內瑞拉率先搶下奧運席次！中華隊還有兩條路搶門票

多明尼加、委內瑞拉率先搶下奧運席次！中華隊還有兩條路搶門票

大谷翔平IG發聲了！致謝球迷也感謝對手　無緣奪冠深感自身不足

大谷翔平IG發聲了！致謝球迷也感謝對手　無緣奪冠深感自身不足

松坂大輔談日本武士衛冕失利：日職該導入投球計時

松坂大輔談日本武士衛冕失利：日職該導入投球計時

主審判好球大傻眼！佩多莫：他自己知道判錯　PCA曝真實反應

主審判好球大傻眼！佩多莫：他自己知道判錯　PCA曝真實反應

「我懂球迷為何生氣」德羅薩挺ABS　史密斯「偷好球」太強

「我懂球迷為何生氣」德羅薩挺ABS　史密斯「偷好球」太強

爭議好球終結戰局！多明尼加飲恨止步四強　基特、A-Rod齊發聲

爭議好球終結戰局！多明尼加飲恨止步四強　基特、A-Rod齊發聲

壞球變好球終結比賽！多明尼加含冤落敗　外媒炸鍋：這不能接受

壞球變好球終結比賽！多明尼加含冤落敗　外媒炸鍋：這不能接受

揮別50年老靶場！李洋見證關廟射擊館動土　1.9億元建標準現代化基地

揮別50年老靶場！李洋見證關廟射擊館動土　1.9億元建標準現代化基地

400名球迷接機送暖！日本武士隊神情凝重返國　井端低頭不語

400名球迷接機送暖！日本武士隊神情凝重返國　井端低頭不語

國訓中心人事揭曉！林鴻道接掌董事長　趙士強、林華韋出任正副執行長

國訓中心人事揭曉！林鴻道接掌董事長　趙士強、林華韋出任正副執行長

朴珍榮80公斤需要減肥嗎？　主廚們：這樣會昏倒欸

熱門新聞

多明尼加、委內瑞拉率先搶下奧運席次！中華隊還有兩條路搶門票

大谷翔平IG發聲了！致謝球迷也感謝對手　無緣奪冠深感自身不足

松坂大輔談日本武士衛冕失利：日職該導入投球計時

主審判好球大傻眼！佩多莫：他自己知道判錯　PCA曝真實反應

「我懂球迷為何生氣」德羅薩挺ABS　史密斯「偷好球」太強

爭議好球終結戰局！多明尼加飲恨止步四強　基特、A-Rod齊發聲

讀者回應

﻿

熱門新聞

1多、委確定前進奧運！台灣拚後續資格

2大谷翔平IG發聲了！致謝球迷也感謝對手

3松坂大輔談日本敗因：投球計時+時差

4主審判好球大傻眼！佩多莫：他自己知道判錯　

5德羅薩挺ABS　史密斯偷好球太強

最新新聞

1義大利突換先發！教頭：憑直覺決定

2被出征！侍JAPAN遭網暴　工會要提告

3TEAM TAIWAN打響全球！　幕後推手曝光

4大谷翔平歸隊！羅伯斯曝調整計畫

5德羅薩挺ABS　史密斯偷好球太強

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

【大谷翔平上班路】俐落穿搭抵球場　對台開路先鋒？井端賣關子

《穿著Prada的惡魔》夢幻合體　安海瑟薇當場遭女魔頭無視

朴珍榮80公斤需要減肥嗎？　主廚們：這樣會昏倒欸

《KPOP獵魔女團》奪原創歌曲　感言沒講完「遭強制中斷」

【誰給你的勇氣】闖派出所說沒事啊？他轉頭比中指下場慘囉

蔡依林廈門演唱會道具頻故障　嚇到變臉...敬業繼續唱
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366