大谷翔平回道奇了！羅伯斯曝調整計畫 開季有「投球限制」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊大谷翔平於16日（台灣時間17日）返回位於球隊春訓基地。總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露大谷接下來的調整計畫。

美國運動網站《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）在X（前推特）上表示，「羅伯斯總教練透露，大谷翔平預計將在數日內以打者身分回歸出賽。」

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由於19日（台灣時間20日）為休兵日，因此他在18日（台灣時間19日）主場對巨人隊的比賽中出賽的可能性相當高。 至於投球方面，大谷預計也會進行牛棚投球練習，不過是否會在亞利桑那春訓的仙人掌聯盟（Cactus League）登板仍未確定。報導指出，羅伯斯預估，大谷在開季初期至少可以投3至4局。

大谷為了參加世界棒球經典賽（WBC），於2月26日加入日本代表隊。雖然多次被目擊在場上進行傳接球，但調整過程受到嚴格控管，幾乎沒有牛棚練投等相關資訊曝光。直到移師佛羅里達州邁阿密後，他於12日（台灣時間13日）進行實戰打擊練習（Live BP），在設定投4局的情況下共投59球，被擊出2支安打、送出7次三振，整體調整狀況順利。

此外，大聯盟官網指出，雖然日本隊在WBC提前出局，但也讓大谷能更早回歸球隊、投入春訓調整，反而成為正面因素。報導提到，大谷很有可能在22至24日（台灣時間23至25日）對天使隊的系列賽中登板。