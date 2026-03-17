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「我懂球迷為何生氣」德羅薩挺ABS　史密斯「偷好球」太強

▲美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）。（圖／路透社）

▲美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）。（圖／路透社）

記者王真魚／綜合報導

美國隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）準決賽以2比1擊敗多明尼加晉級決賽，但比賽最後一球判決引發爭議。美國總教練德羅薩（Mark DeRosa）受訪表示，自己支持未來導入自動好壞球挑戰系統（ABS），並透露決賽將由24歲右投麥克林（Nolan McLean）先發。

經過一夜之後，外界討論的依然是那顆決定比賽的「爭議一球」。當時9局下半，美國隊以2比1領先，派出終結者米勒（Mason Miller）守住勝利。多明尼加2出局三壘的得分機會，輪到佩多摩（Geraldo Perdomo）上場打擊。滿球數情況下的第8球，一顆投在低角度、時速89英里（約143公里）的滑球，打者選擇不揮棒，主審判定為好球三振，比賽因此結束。

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記者會第一個提問就被問到這顆球，德羅薩表示，「我是ABS（自動好壞球挑戰系統）的支持者，我認為未來這對比賽是好事。下一屆WBC應該就會導入。」

大聯盟本季開始導入ABS，但WBC並未採用。官方網站顯示，最後那一球其實距離好球帶約一顆球的距離，因此這次判決在美國媒體與社群平台上引發是否為誤判的討論。

德羅薩也表示，「回看那顆球的重播，我也能理解多明尼加球迷為何會生氣。我非常喜歡這項賽事，也對普侯斯（Albert Pujols）在賽後的態度非常敬佩。那顆球其實相當接近本壘板，而且捕手史密斯（Will Smith）偷好球（framing）能力真的很好。不管怎麼說，我仍然支持未來導入ABS。」

至於決賽先發，美國隊將由24歲右投麥克林（Nolan McLean，大都會）擔任。麥克琳去年8月完成大聯盟初登板，上季先發8場、投48局，拿下5勝1敗、防禦率2.06。

德羅薩解釋選擇他的原因，「首先是他自己非常想投這場比賽。我在去年球季後半段看過他的投球，他的球威非常好。每年3月這個時候，球的威力往往能決定勝負。」

他也透露，美國隊打擊教練哈勒戴（Matt Holliday）曾大力推薦麥克林，「馬特打了很多通電話給我，說『他就是為這種舞台而生的投手』。從昨晚的比賽環境就能看出來，如果投手不渴望這種大場面，很容易被壓垮。所以我認為他非常適合這樣的舞台。」德羅薩對麥克林寄予厚望，期待帶領美國隊睽違兩屆再次奪冠。

關鍵字： 2026WBC美國隊爭議判決麥克林ABS2026WBC列強

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