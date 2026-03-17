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多明尼加、委內瑞拉率先搶下奧運席次！中華隊還有兩條路搶門票

▲多明尼加隊大聯盟球星索托首局就開轟兩分砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲多明尼加隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

本屆WBC在美國邁阿密進行決賽階段賽事，隨著多明尼加與委內瑞拉晉級4強，兩隊同時 取得2028年洛杉磯奧運門票，成為首批前進奧運的隊伍。地主美國隊因主辦國身分，已自動取得參賽席位。

洛杉磯奧運棒球賽預計於2028年7月13日至19日在道奇球場（Dodger Stadium）舉行，總計只有6支球隊參賽。除了美國、多明尼加與委內瑞拉外，剩餘3席將透過後續國際賽事決定。

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其中2027年WBSC Premier12將產生兩張奧運門票，分別由亞洲最佳球隊以及歐洲或大洋洲最佳球隊取得。若中華隊能在該賽事成為亞洲排名最高的球隊，就有機會直接取得洛杉磯奧運資格。

最後一席則將透過2028年的最終資格賽決定，參賽隊伍包含亞洲、歐洲、非洲與大洋洲各洲代表。

本屆4強對戰組合為美國對上多明尼加、義大利迎戰委內瑞拉。隨著多明尼加與委內瑞拉確定晉級4強，也正式鎖定奧運席次。

多明尼加將是國家隊史第3度參加奧運棒球賽，前兩次分別是1992年巴塞隆納奧運與2020年東京奧運。多明尼加在東京奧運曾擊敗韓國奪下銅牌，那也是該國史上第一面團體項目奧運獎牌。當時陣中外野手羅德里奎茲（Julio Rodríguez）如今也參與本屆經典賽。

至於委內瑞拉將是迎來隊史首次奧運棒球之旅。該隊曾是三屆世界冠軍，但在東京奧運資格賽最後一戰敗給多明尼加，與奧運門票擦身而過。

2028年洛杉磯奧運棒球賽將於7月13日至19日在道奇球場舉行，這也是棒球自東京奧運後再次回歸奧運賽場。

WBSC主席法卡利（Riccardo Fraccari）表示，多明尼加與委內瑞拉在WBC的表現展現了國際棒球競爭水準的持續提升，「兩隊透過國際賽場的成績贏得前往洛杉磯奧運的資格，我們期待2028年在道奇球場見到他們。」

中華隊在本屆經典賽於預賽止步，接下來可透過12強或最終資格賽爭取奧運門票。其中最終資格賽最多將有6隊參加，比賽最晚於2028年3月舉行。

▲中華隊費爾柴德。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 2026WBC奧運棒球2026WBC列強2026WBC中華隊

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