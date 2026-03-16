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第62屆莒光盃高雄開戰！東山高中女排拼連霸　華僑高中驚險挺進

▲東山高中擊敗南湖高中晉級莒光盃冠軍賽。（圖／主辦單位提供）

▲東山高中擊敗南湖高中晉級莒光盃冠軍賽。（圖／主辦單位提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

今年邁入62屆的玉山莒光盃中等學校排球國手選拔賽，一連四天在高雄前鎮國中、福誠高中兩地舉行，16日決賽場場熱戰，冠軍誰屬，明日就見分曉！其中高女組東山高中將拚4連后，對手將是華僑高中。

東山高中女排隊自112年起登上莒光盃高女后座，已連拿三冠，今以25比15、25比17、25比18強勢擊敗南湖高中，再次闖進冠軍戰。東山教練林雍順說，「沒拿冠軍前都還是有壓力，畢竟我們的先發球員、與暫時在候補區的球員都很不錯，這麼棒的陣容，包括我自己、家長與球員本身，對奪冠都有很高期待。」

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林雍順說，東山高中女排隊員來自台灣各地，現有多達35人，「即使拆成兩隊出來比賽都沒問題」，他坦言，「隊內的競爭就很激烈，不必多加要求，孩子們都不敢鬆懈，會努力求進步。」

至於東山女排能長時間保持在台灣高中排壇的高度競爭力，林雍順認為，秘訣在於「重視基本功更勝於隊形變化」，「練球時更重視細膩度」。林雍順說明，東山高中的訓練無論舉球、接球、攻擊，都強調動作的標準性與紮實度，「動作正確也比較不會受傷」，「或許比賽時分數不那麼漂亮，但考量孩子的未來性，這是我的堅持。」他笑說，「很多人都不相信，我們只有周一到周五每天下午練球三小時，但我們更重視練習的效率。」

▲東山高中教練林雍順。（圖／主辦單位提供）

▲東山高中教練林雍順。（圖／主辦單位提供）

東山高中教練林雍順已在東山執教10年，他自己就讀豐原高商時也打莒光盃、也拿過冠軍。林雍順說，「莒光盃國手選拔賽，是台灣排球國手的搖籃之一，儘管現在也有聯賽等其他賽事，可以多觀察各學生球員的表現，不過，大家還是很重視這個盃賽，全力以赴，爭取成績。」

明日爭冠對手，一如林雍順預期，是北台灣排球勁旅華僑高中。兩隊在本屆莒光盃預賽已經先行交手，由東山高中獲勝。華僑高中女排隊長、高三「排球少女」周竩涵第六度打莒光盃，談到明日將再遭遇企排義力營造教練「順哥」林雍順執教的東山高中隊，她說，「預賽時我們還在適應場地，不夠放開。明天都要爭冠了，大家就放手一搏！」

今日華僑高中連打兩場五局大戰，上午八強賽先擊敗內湖高中進四強，晚上對上北港高中，又是五局激戰(25比19、21比25、23比25、25比23、15比7)，尤其第四局，北港高中只差兩分就能收下勝利。周竩涵說，「當時真的很緊張，但也只能拚了！」死裡逃生的比賽，讓周竩涵和華僑隊友學習到「愈是緊張愈不能急，慢一點、緩一緩，把節奏抓回來。」

▲莒光盃。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲華僑高中連打兩場五局大戰，最後也闖進冠軍戰。（圖／主辦單位提供）

高中男子組，屏榮高中四局擊敗頭城家商，率先挺進明日的冠軍賽，對手將是豐原高商與華僑高中四強戰的勝方。至於國中組，屏縣新園國中將拚男女雙冠，其中國中男子組，高市福誠高中將與屏縣新園國中爭冠，而國中女子組由屏縣新園國中，對上中市雙十國中爭后。

玉山莒光盃是台灣排壇極為重要的全國國高中賽事，在永信盃、媽祖盃、華宗盃、和家盃全國積分前12名的國高中排球隊，可取得莒光盃參賽資格。今年是第62屆，賽史第56屆莒光盃曾因新冠疫情先宣布延期，後來該屆賽事取消舉辦。

關鍵字： 莒光盃高中排球東山高中華僑高中冠軍賽

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