大谷翔平IG發聲了！致謝球迷也感謝對手　無緣奪冠深感自身不足

▲▼大谷翔平IG發文。（圖／大谷翔平IG）

記者楊舒帆／綜合報導

日本隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）8強賽不敵委內瑞拉，提前止步，大谷翔平也在9局成為球隊最後一個出局數，留下遺憾。沉澱一天後，他於16日在Instagram發文，向一路支持日本隊的球迷表達感謝，同時坦言，未能打出理想結果，讓他深刻感受到自己的不足。

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大谷在貼文放進數張日本隊照片，其中包含與山本由伸擊掌以及和隊友慶祝得分的照片，文內先向球迷致意，他表示：「球迷們，謝謝你們的應援。大家的加油聲，每一天都在背後推著我們前進。」他也直白寫下，這次沒能達成想要的結果，「讓我深刻感受到自己的不夠成熟與無力。」

除了對球迷表達謝意，大谷也特別感謝一同奮戰的隊友、教練團與所有幕後工作人員。他表示，雖然這次集訓與比賽時間不長，但能以日本代表身分，和大家一起打球，是一段由衷感激的經驗，「真的非常謝謝大家。」

大谷也在文末向從小組賽開始交手的各國球員與球迷致意，並特別恭喜擊敗日本晉級的委內瑞拉，寫下「還有，恭喜獲勝的委內瑞拉各位。」儘管日本隊無緣繼續朝連霸邁進，但身為核心球星的大谷，仍在賽後仍向所有支持者與對手送上誠摯感謝。

大谷翔平發文如下：

各位球迷，謝謝你們的支持。

大家的加油聲，每一天都在背後推著我們前進。

沒能達到想要的結果，我深刻感受到自己的不足。

也要感謝所有球員、監督、教練，以及一路支撐這支球隊的所有工作人員。

雖然相處時間不長，但能以日本代表身分和大家一起打棒球，這段經驗我由衷感謝。

真的非常謝謝大家。

另外，也要向從第一輪一路交手的各國球員，以及所有球迷朋友致上感謝。

還有，恭喜贏球的委內瑞拉各位。

▲▼大谷翔平IG發文。（圖／大谷翔平IG）