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環台賽桃園皇后站開賽　澳洲福斯披黃衫、台灣何硯宜亞洲第9

▲比利時樂透車的Matthew Fox以2小時45分36秒奪下單站冠軍也成功奪走總冠軍黃衫。（圖／中華自行車協會提供）

▲比利時樂透車的福斯以2小時45分36秒奪下單站冠軍也成功奪走總冠軍黃衫。（圖／中華自由車協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年國際自由車環台公路大賽今第二站桃園市站登場，從中壢青塘園起跑至角板山，總長123.31公里，也是今年環台賽中唯一擁有3個二級坡的艱難賽段，最終以20人集團方式衝進終點，今年唯一的世界一級車隊參賽的比利時樂透隊展現世界級水準，23歲澳洲車手福斯（Matthew Fox）成功摘下單站冠軍並且成功披上黃衫，台將以效力於西班牙柯恩製藥車隊的何硯宜獲單站第30最佳，而與其他車手聯手突圍近50公里效力於泰國盧賈伊隊的李廷威積極搶攻下也拿到2個衝刺點積分。

桃園市已經是連續第16年在環台賽中的經典一站，其交管還曾經被國際自由車總會評為環法等級，今年賽段從中壢青塘園起跑出發，途經大園、蘆竹經61轉66快速道路到石門水庫後轉進擁有3個二級坡的角板山公園，最後10公里的超級陡坡更被視為足以拉開差距的「魔鬼坡」。

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今日在中壢青塘園出發前，代表市長張善政出席的桃園市體育局主秘邱世源說：「桃園市道路的養護品質非常好，我們非常重視選手的安全，所以在道路品質、交通管制上面，我們都投注非常多的心力，在此要謝謝我們市府的同仁給予最大的協助，另外我們沿路有11所學校8個區公所組成沿線加油團，計有1000名以上的民眾，一起為選手們加油打氣，預祝中華隊可以將冠軍留在台灣！」

▲環台賽桃園站。（圖／中華自行車協會提供）

▲環台賽桃園站。（圖／中華自由車協會提供）

▲2026環台賽桃園市站沿路有11所學校8個區公所組成沿線加油團，計有1000名以上的民眾。（圖／中華自由車協會提供）▲2026環台賽桃園市站沿路有11所學校8個區公所組成沿線加油團，計有1000名以上的民眾。（圖／中華自行車協會提供）

▲2026環台賽桃園市站沿路有11所學校8個區公所組成沿線加油團，計有1000名以上的民眾。（圖／中華自行車協會提供）

主集團開賽後不久，一開始就由包含台將李廷威在內的4名車手殺出重圍，4人途中減成3人，在57.66公里大潭國小的第一個衝刺點中，李廷威還成功取得衝刺第三獲得2分衝刺分，但3人在衝刺點過後就被主集團吞沒，換成中華隊史上最年紀最大、40歲老將洪坤弘抓住空檔突襲，1人單飛，但可惜突圍僅1公里多就被追回來，首站就受到摔車波及身上掛彩的洪坤弘笑著說：「就隊長問我要不要去嘗試一下，其實跑出去後就有點後悔，畢竟年紀大了，還是不要這樣好了，簡直快去掉半條命！」

▲本日中華隊表現最佳為單站第44的張祐誠。（圖／中華自由車協會提供）

▲本日中華隊表現最佳為單站第44的張祐誠。（圖／中華自由車協會提供）

主集團在入山後果然被撕裂出好幾個集集團，但幾支實力雄厚的車隊仍有多位車手維持住陣型，其中兩個月前才到西班牙柯恩製藥車隊報到的台灣好手何硯宜，車隊5人都維持在集團中蓄勢待發，很可惜是在終點前3公里身體突然出現異樣，最終以2小時46分27秒，單站總排第30衝線他說：「跟車隊兩個月比了4場比賽，覺得狀態很不錯，隊友幾乎就是另一個level，我跟車隊一起在環台賽前3天才從西班牙回來，本來是希望在這一站搶亞洲藍衫，但很可惜終點前3公里覺得身體不舒服，心跳得很快，所以，對結果成績並不滿意。」但何硯宜的成績仍是今天9名台將最佳，亞洲藍衫總排第9，距排名第一的日本車手小石祐馬有53秒差距。

最後10公里，各車隊廝殺激烈，最終分成數個集團衝終點，環台賽暌違14年後再度有世界一級車隊參賽的比利時樂透車隊展現威力，今年首度加盟的福斯以2小時45分36秒奪下單站冠軍也成功奪走總冠軍黃衫，隊友格里塞爾(Matys Grisel)也獲得單站第三。

「我非常高興，今天隊伍一整天都是好事。」23歲的福斯也以總成績4小時21分20秒僅僅4秒差距也奪走黃衫，今天桃園市站也讓他個人成就了許多的第一，他說：「這是我加盟車隊的第一個冠軍，我是第一次來台灣，這是一個美麗的國家，我要謝謝隊友的協助，我們從一開始都一直處於好位置，我們在入山時也在最前面，這是非常重要的，也為我們節省了很多的力量。」福斯對賽事也是讚不絕口，他說：「我很感激台灣舉辦這樣的比賽，台灣不僅風景優美，而且賽事的組織和交管都很棒。」

中華隊今年以兩老三少的陣容，賽前設定首日表現突出的張祐誠協助，讓去年全運公路賽亞軍的黃暐程主攻，但最終張祐誠、黃暐程最終分別只獲得第44、54，張祐誠賽後感嘆的說：「我覺得我們前面做的是蠻好的，但這實在是太硬了，這跟我們訓練的時候是完全不一樣的感覺，今天確實是感受到了震撼教育！」

▲中華隊今日團隊執行戰術有成，可惜終點前黃暐程(中華隊最左)抽筋。（圖／中華自行車協會提供）

▲中華隊今日團隊執行戰術有成，可惜終點前黃暐程(中華隊最左)抽筋。（圖／中華自行車協會提供）

關鍵字： 環台賽桃園站自由車福斯何硯宜

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