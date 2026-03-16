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傳奇球星艾德里奇來台見證！NBA未來之星邀請賽4月4日開戰　

▲NBA傳奇球星艾德里奇（LaMarcus Aldridge）將蒞臨NBA未來之星邀請賽。（圖／展逸國際企業提供）

▲NBA傳奇球星艾德里奇（LaMarcus Aldridge）將蒞臨NBA未來之星邀請賽。（圖／展逸國際企業提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

首屆「NBA 未來之星邀請賽（NBA Rising Stars Invitational）」台灣分區選拔賽，將在4月4日、4月5日於新北市板橋體育館盛大舉辦，由NBA傳奇球星艾德里奇（LaMarcus Aldridge）來台擔任賽事嘉賓，見證男、女子組高中冠軍球隊的誕生。即日起全台開放賽事免費索票，4月5日當天也將有當紅藝人登台演出，超強陣容近日即將揭曉。

NBA 未來之星邀請賽為NBA首度於亞太地區舉辦的區域性高中籃球賽事，集結亞太區男女高中菁英隊伍，為年輕球員打造國際舞台。本次台灣分區選拔賽，將由 高中籃球甲級聯賽（HBL）男子組四強：東泰高中、能仁家商、松山高中、南湖高中​，以及女子組四強：北一女中、陽明高中、南山高中、永仁高中同場較勁，採單淘汰制進行2天賽事，最終奪冠的男、女子隊伍將取得前進新加坡總決賽的資格。

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▲NBA未來之星邀請賽。（圖／展逸國際企業提供）

▲HBL男子組四強以及女子組四強將於NBA未來之星邀請賽同場較勁。（圖／展逸國際企業提供）

本次賽事隆重邀請到生涯7度入選NBA全明星賽、5度入選 NBA 最佳陣容的傳奇球星艾德里奇擔任活動嘉賓，與現場所有球迷一同見證冠軍的誕生。艾德里奇本人也是從高中時期便嶄露鋒芒，他非常期待在這次的邀請賽中見識到台灣高中籃球的天賦，以及選手們在賽場上所激盪出的火花。

此外，還有充滿豔陽般活力的NBA鳳凰城太陽隊啦啦隊，為所有球迷獻上熱力四射的美式啦啦隊熱舞表演；同場另有來自緯來原創選秀節目《宇宙啦啦隊》青春洋溢的隊員們，也將為大家帶來元氣滿滿的應援歌舞表演，讓現場觀眾體驗東西方截然不同的體育應援文化。

▲NBA傳奇球星艾德里奇（LaMarcus Aldridge）將蒞臨NBA未來之星邀請賽。（圖／展逸國際企業提供）

▲NBA鳳凰城太陽隊啦啦隊將蒞臨NBA未來之星邀請賽。（圖／展逸國際企業提供）

▲NBA傳奇球星艾德里奇（LaMarcus Aldridge）將蒞臨NBA未來之星邀請賽。（圖／展逸國際企業提供）

▲宇宙啦啦隊。（圖／展逸國際企業提供）

4月5日決賽當天也將邀請到重量級神秘嘉賓蒞臨，為這場盛會獻上最熱烈的演唱，同時為活動畫下完美句點。本次活動採免費索票制，即日起至索完為止，請至以下網址： https://www.fami.tw/NBARSI，或上 FamiTicket 全網購票網 搜尋「NBA 未來之星邀請賽」。

關鍵字： NBA高中籃球艾德里奇未來之星板橋體育館

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