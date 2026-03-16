統一獅UniGirls再添新外援！ 日籍藤本彩花加盟獅隊超狂經歷曝

▲ 統一獅 UniGirls 再添新外援日籍藤本彩花加盟獅隊。（圖／統一獅）

記者胡冠辰／綜合報導

今年統一7-ELEVEN獅主場前進亞太成棒主球場，規劃48場主場賽事，迎接亞太成棒主球場盛會，今年度統一獅UniGirls 女孩成員也擴編6位正式成員及練習生6位，目前UniGirls團隊編制來到32位，也是統一獅UniGirls成軍18年編制最盛大的時刻。

迎接3月29統一獅亞太主場首戰開幕戰，UniGirls全員32位也將正式亮相，今年統一獅UniGirls新增外籍啦啦隊女孩藤本彩花，背號31，個人經歷如下。

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迎接 3.29 統一獅亞太主場首戰開幕戰，當天下午場外舞台活動也特別規劃統一獅 UniGirls 新 成員舉辦見面會，屆時歡迎大家一起共襄盛舉。