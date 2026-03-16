國中硬聯／陳愷忻首轟就是滿貫砲　橋頭國中擊退崇明搶下分組第一

▲陳愷忻7局滿貫砲定江山。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

「我們今年跟崇明打，大概10場輸9場，小朋友不想再輸了。」高雄市橋頭國中總教練陳順在16日賽後這麼說。橋頭國中在國中硬式聯賽與台南市崇明國中交手，靠著7局上陳愷忻轟出滿貫砲，一棒定江山，終場以7比2獲勝，確定以分組第一之姿挺進32強。

賽前兩隊各拿1勝，同組另有南投縣中興國中與金門縣金城國中，4隊取2隊晉級。橋頭開賽就先攻下2分，崇明則在2局下追回1分。第6局雙方各得1分，前6局打完，橋頭僅以3比2些微領先。

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關鍵7局上，橋頭在1出局後靠著2支安打、1次保送攻佔滿壘，第三棒陳愷忻在2壞球後鎖定來球，轟出左外野滿貫全壘打，瞬間將比分拉開。崇明在最後半局反攻無力，只能看著橋頭帶走勝利。

橋頭總教練陳順在表示，陳愷忻是球隊主力投手之一，這發全壘打也是他國中生涯首轟，在台東第一棒球場飛越左外野，距離大約330到340英呎左右。他指出，那球位置偏高，剛好被陳愷忻掌握住，「當下是希望他把球打到外野，因為才1出局，至少高飛犧牲打就能多拿1分保險，沒預期會直接變成全壘打。」

橋頭以高雄市第二名身分晉級全國賽，陳順在提到，分組對手崇明與中興平時都常交手，而且幾乎都是輸多贏少，沒想到這次全國賽對上這兩隊都能贏球。他也分析，今年球隊先發陣容只有1名國二生，其餘幾乎都是國三生，整體成熟度相對較好，加上投手戰力較完整，陣中有3到4名主力投手可用。雖然已經確定晉級，但他仍提醒選手要保持認真、執著與努力的態度，「就一步一步來，走一步算一步。」