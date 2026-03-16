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國中硬聯／林承諺傷後首登板投6.1局建功　三星國中晉32強

▲林承諺請纓繳6.1局好投。（圖／學生棒聯提供）

▲林承諺請纓繳6.1局好投。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

宜蘭縣三星國中16日靠著兩任左投聯手壓陣，先發投手林承諺主投6.1局有效控制場面，率隊以4比2淘汰桃園市龜山國中，挺進國中硬式聯賽32強。

龜山國中前一戰敗給台中市中山國中，今天已無退路；三星國中則不想讓戰線拖長。3局下，三星在1出局後靠兩次保送攻佔得點圈，賴呈毅敲出三壘安打，一棒送回2分先馳得點。龜山4局上追回1分，不過三星隨即在4局下再度展開攻勢，1出局後攻佔一、二壘，龜山守備接連發生2次失誤，讓三星再添2分擴大領先。

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三星先發左投林承諺此役雖多次遭遇危機，但都能有效降低失分，一路撐到7局上。龜山當局靠著2支安打追回1分，將比數逼近至2比4，林承諺在1出局後投出保送退場，三星隨後換上另一名左投江承峰接手守成，成功守住勝果，拿下晉級門票。

三星此戰啟用兩名左投收到成效，其中林承諺主投6.1局失2分，被敲11支安打，另有3次三振、2次保送，拿下勝投，成為致勝功臣。總教練林孟生表示，賽前情蒐發現龜山對左投打得不太理想，剛好林承諺也主動請纓先發。由於他自去年底中日會長盃後因手部受傷休養3個月，這場是他傷後首度登板，原本只設定投3局，沒想到表現越投越穩，「他今天有做到教練要求，積極攻擊好球帶，讓守備幫忙處理。」

林承諺則透露，先前桃園盃對上另一支桃園球隊大園國中時，球隊差點贏球，讓他一直耿耿於懷，因此特別向教練表達想投這場比賽的意願。「桃園球隊很強，能投贏他們會更有成就感。」他也表示，自己在3局之後越投越順，只差2個出局數就能完成完投，賽後仍覺得有些可惜。

林孟生也提到，林承諺升上國中不久後就因腳傷影響，國一幾乎都在養傷。他原本是外野手，直到國二下學期才開始嘗試轉任投手，效果不錯，才一路延續到現在。值得一提的是，林承諺的哥哥林頡廷目前就讀羅東高工一年級，去年在國中硬式聯賽也曾有亮眼表現。

談到球隊現況，林孟生表示，三星今年全隊僅有29名球員，陣容由國三與國二生各占一半，這次只帶13人出賽，其中真正可用戰力約10人，只能抱持放手一搏的心態，一場一場拚下去。

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