大谷翔平砲轟鄭浩均滿貫彈實戰球衣　競標破640萬元

▲大谷翔平實戰球衣競標。（圖／auctions.mlb.com）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年世界棒球經典賽結束後，日本隊多位球星的實戰球衣近日登上官方拍賣平台，其中最受矚目的，正是大谷翔平在3月6日對中華隊之戰所穿的實戰球衣。根據競標網站，這件球衣目前出價已來到200,010美元，瀏覽次數達437次，剩餘競標時間還有6天15小時，人氣與價格都明顯領先其他拍品。

這件大谷球衣的標示內容寫明，為他在2026年3月6日出賽時所穿，該場比賽大谷繳出4打數3安打、1發滿貫全壘打、5分打點的驚人表現，也讓這件球衣更具收藏話題。當時日本以13比0擊敗中華隊，大谷在第2局轟出滿貫砲，成為比賽代表性畫面之一，如今連帶讓實戰球衣在拍賣市場身價暴漲。

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除了大谷之外，日本王牌投手山本由伸的經典賽實戰球衣同樣開放競標。官網資料顯示，這件球衣為他3月14日出賽時所穿，該戰投出4局、被敲4安、失2分、送出5次三振，目前出價來到5,620美元，瀏覽次數為98次，剩餘時間約6天14小時59分。至於吉田正尚的實戰球衣，則標示為3月7日與3月14日使用，內容註記為4打數2安打、3分打點，目前出價為1,530美元，瀏覽次數42次，同樣持續競標中。

台日大戰中，鄭浩均首局穩住戰局，但2局上就遭到日本打線全面狙擊。鄭浩均先保送村上宗隆，牧秀悟敲出安打攻佔一、二壘，源田壯亮觸身球形成滿壘局面。兩出局後，大谷翔平轟出右外野滿貫全壘打，日本隊先取得4比0領先。該局失掉10分，寫下中華隊經典賽隊史單局最多失分紀錄，最終以0比13落敗。